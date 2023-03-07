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ПОЛІТИКА

Наступного місяця ЄС змінить вплив колективних закупівель на ринку газу – Bloomberg

07 березня 2023, 11:05
Наступного місяця ЄС змінить вплив колективних закупівель на ринку газу – Bloomberg
Фото: Радіо Свобода
Понад 50 постачальників із усього світу зацікавлені в енергетичній співпраці з Європою, зазначили у Єврокомісії.

Євросоюз у квітні планує оголосити тендер на постачання газу у спробі знизити ціни на енергоносії.

Про це сказав заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович, пише Bloomberg.

Очікується, що після оголошення тендеру ЄС до червня підпише перші контракти з постачальниками зі США, Африки та Близького Сходу.

"Я сподіваюся, що ми створимо нову систему, яка підвищить конкуренцію, залучить нових постачальників та знизить ціни на енергоносії", - заявив Шефчович.

За його словами, понад 50 постачальників із усього світу зацікавлені в енергетичній співпраці з Європою.

За попередніми оцінками, спільний попит 27 країн-членів ЄС становитиме 24 млрд куб. м протягом найближчих трьох років. Шефчович зазначив, що найбільший інтерес до спільних закупівель газу з боку європейських промислових споживачів спостерігається у таких галузях, як виробництво сталі, алюмінію, кераміки, скла та автомобілів.

"Дедалі більш нагальною стає необхідність розібратися з цінами. Ми не можемо посилити нашу економіку за такої величезної різниці в цінах із США та Китаєм", - наголосив він.

Раніше Єврокомісія пропонувала план заходів щодо заборони цін на газ, які включали механізм "динамічного обмеження" у разі великих стрибків цін на газовій біржі Амстердама, проте на тимчасовій основі - не більш ніж на три місяці. Пропонується також застосовувати апробовану на вакцинах від коронавірусу формулу колективних закупівель газу, які задовольнять принаймні 15% загальної європейської потреби у цьому виді палива.

Раніше повідомлялось, що Естонія закликає ЄС вдвічі знизити стелю цін на російську нафту.

ЄСгаз

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