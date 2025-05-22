Наступний етап переговорів між Україною і росією пройде у Ватикані

Ймовірно, відбудеться це в середині червня.

Очікується, що новий раунд переговорів між Україною та росією відбудеться в середині червня у Ватикані.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

В неділю Трамп у телефонній розмові заявив європейським лідерам, що направить туди держсекретаря Рубіо і спецпосланця Келлога.

Проте вже в понеділок, після розмови з путіним, Трамп почав ухилятися від будь-яких зобов’язань щодо участі США, повідомило джерело видання.

Однак у Ватикані офіційну заяву ще не давала щодо можливих переговорів.

Ми також писали, що Україна заручається підтримкою Ватикану у звільненні журналістів.