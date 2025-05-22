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Наступний етап переговорів між Україною і росією пройде у Ватикані

22 травня 2025, 10:11
Наступний етап переговорів між Україною і росією пройде у Ватикані
Фото: АFP
Ймовірно, відбудеться це в середині червня.

Очікується, що новий раунд переговорів між Україною та росією відбудеться в середині червня у Ватикані. 

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

В неділю Трамп у телефонній розмові заявив європейським лідерам, що направить туди держсекретаря Рубіо і спецпосланця Келлога.

Проте вже в понеділок, після розмови з путіним, Трамп почав ухилятися від будь-яких зобов’язань щодо участі США, повідомило джерело видання.

Однак у Ватикані офіційну заяву ще не давала щодо можливих переговорів. 

Ми також писали, що Україна заручається підтримкою Ватикану у звільненні журналістів.

 

Ватиканпереговоривійна в Україні

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