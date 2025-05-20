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ПОЛІТИКА

Україна заручається підтримкою Ватикану у звільненні журналістів

20 травня 2025, 15:24
Україна заручається підтримкою Ватикану у звільненні журналістів
Фото: gettyimages.com
Святий Престол готовий задіяти свої дипломатичні канали для того, щоб сприяти визволенню українських журналістів.

Станом на початок 2025 року війна забрала життя 147 українських митців і 95 медійників. Крім того, немало українських журналістів опинилися в російському полоні. Питанню їх звільнення була присвячена зустріч в Апостольській нунціатурі в Києві.

Апостольський нунцій в Україні Вісвальдас Кульбокас провів переговори з Каролем Лучкою — очільником адвокаційного напряму у Східній Європі Міжнародного інституту преси (IPI), а також з головою Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергієм Томіленком.

Про це інформує Національна спілка журналістів України (НСЖУ).

Кароль Лучка запевнив у непохитній позиції IPI, яка полягає у безперервному тиску на світову спільноту з метою домогтися звільнення журналістів, яких незаконно утримують на окупованих територіях. Він також зазначив, що питання стосується не лише журналістів, а й інших мирних громадян, які стали заручниками.

У ході зустрічі Сергій Томіленко передав Ватиканському послу оновлену інформацію щодо українських журналістів у полоні, зокрема — список з 31 цивільного медійника, яких наразі незаконно утримують росіяни, та щонайменше одного військового журналіста, захопленого під час служби в Збройних силах України.

Особливо глибоке співчуття пан Кульбокас висловив у зв’язку з трагічною загибеллю журналістки Вікторії Рощиної, яку, за попередніми даними, закатували в російському полоні. "Я молюся за неї", — сказав він, вшановуючи її пам’ять.

Посол Ватикану наголосив на необхідності активної адвокаційної діяльності з боку НСЖУ та IPI, закликавши не припиняти міжнародний тиск і інформування світу про ці порушення прав людини. Він підтвердив, що Святий Престол готовий задіяти свої дипломатичні канали для того, щоб сприяти визволенню українських журналістів.

"Кожен день, проведений нашими колегами в полоні, означає нові страждання. Ми повинні використати всі наявні ресурси, щоб повернути їх додому", — наголосив Томіленко, подякувавши Ватикану за підтримку та солідарність.

Сторони домовилися про подальший обмін інформацією, координацію зусиль і спільні дії задля досягнення основної мети — повернення українських медійників з полону.

Ватиканжурналісти

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