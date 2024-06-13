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ПОЛІТИКА

Наступний президент США зможе скасувати безпекову угоду з Україною

13 червня 2024, 12:31
Наступний президент США зможе скасувати безпекову угоду з Україною
Угода має на меті зобов'язати майбутні адміністрації США підтримувати Україну.

Оскільки безпекова угода України і США не буде ратифікована Конгресом, то будь-який наступний президент Сполучених Штатів зможе за бажання з неї вийти.

Про це повідомило The Washington Post .

Президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден планують у четвер підписати 10-річну угоду про безпеку, яка зобов'яже Вашингтон надати Києву широкий спектр військової допомоги.

Угода має на меті зобов'язати майбутні адміністрації США підтримувати Україну.

Вона стане основою для довгострокових зусиль Сполучених Штатів, спрямованих на допомогу в розвитку українських збройних сил.

Водночас офіційні особи визнали, що Дональд Трамп або будь-який інший майбутній президент країни може вийти з юридично зобов'язуючої виконавчої угоди, оскільки вона не є договором і не буде ратифікована Конгресом. 

У разі перемоги Трампа на виборах майбутнє угоди залишається неясним. 

Трамп часом висловлював скептицизм щодо підтримки України, заявляючи, що він здатний припинити війну між росією та Україною протягом 24 годин.

Він наполягав на тому, щоб Європа взяла на себе більший фінансовий тягар підтримки Києва, але зрештою він дав сигнал про свою згоду на схвалення Конгресом допомоги Україні цієї весни.

СШАТрампбезпекова угода

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