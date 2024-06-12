США та Україна можуть укласти безпекову угоду та офіційно її презентувати на саміті G7 (оновлено)

Угода матиме значні обмеження для України, порівняно зі схожими угодами з іншими країнами.

Завтра, 13 червня, Сполучені Штати Америки (США) та Україна можуть підписати двосторонню угоду про гарантії безпеки в кулуарах саміту "Великої сімки" (G7).

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела, яким відомі параметри угоди.

Угода може мати обмежений термін виконання і залежати від зміни адміністрації Білого дому. Як повідомляють джерела видання, відповідна угода може відрізнятися від тих, які укладені з іншими країнами щодо безпекових гарантій. Одним з найважливіших обмежень може стати те, що відповідний договір буде складено як угода, яка є чинною на час діяльності президента та адміністрації Білого дому, які підписали угоду. Таким чином, наступний президент Сполучених Штатів не буде зобов'язаний виконувати відповідну угоду або зможе переглянути її умови.

Серед істотних параметрів майбутнього безпекового договору є зобов'язання виконувати цей договір обома сторонами мінімум на 10 років. Угода буде включати питання навчання українських військових, а також різноманітні аспекти розвитку співпраці щодо виробництва зброї та іншого військового спорядження. В угоді може бути також передбачено надання військової допомоги Україні та пункт розширення обміну розвідданими між країнами.

За інформацією джерел видання, в цілому угода буде подібна до тих, які вже підписані з 14 іншими країнами, зокрема Великою Британією, Францією або Німеччиною. Проте суттєвою відмінністю цієї 15-ї угоди буде те, що вона, на відміну від схожих угод з іншими союзниками за межами Північноатлантичного альянсу, не міститиме пункту про обов'язкову взаємну оборону. Тобто сторони не матимуть обов'язку надавати військовий захист одній зі сторін договору в разі нападу третьої сторони.

Єдине, що пропонується для підтримки однієї зі сторін договору – проведення консультацій з Україною в разі початку агресивної війни.

У Білому домі підтвердили, що Україна та США підпишуть завтра гарантії безпеки

"Лідери підпишуть двосторонню угоду про безпеку, даючи зрозуміти, що наша підтримка збережеться надовго в майбутньому", - розповів радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Він уточнив, що це відбудеться на полях саміту "Великої сімки" (G7), який пройде в Апулії (Італія).

У той же час керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що саміт відвідає президент України Володимир Зеленський.

"Ми з Джейком Салліваном працювали над багатьма треками, включаючи ті, які стосуються озброєнь із самого початку широкомасштабного вторгнення. І також у постійному діалозі готували майбутню угоду. Я щиро вдячний за роботу нашій команді, а також союзникам. Чекаємо на саміт G7", - додав Єрмак.