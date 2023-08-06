Наступний раунд саміту очікується у вересні

Наступний раунд мирних переговорів щодо України може пройти в рамках саміту G20 в Індії вже у вересні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Один з французьких дипломатів розказав, що жодна з країн Глобального Півдня, які беруть участь у переговорах, не захотіла присутності росії на наступних переговорах щодо України.

Проте глава делегації Бразилії Селсу Аморім заявив, що мирний процес має включати і росію "в тій чи іншій формі".

Німецькі ЗМІ пишуть, що зустріч щодо миру в Україні, яка проходила в Джидді, завершилася без підсумкової декларації, втім, з "обережно позитивними сигналами з боку Китаю". Також європейські дипломати зазначили, що Китай "активно" брав участь і висловлював "позитивні" погляди на можливу подальшу зустріч такого роду.