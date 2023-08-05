Україна спробує послабити росію на зустрічі в Саудівській Аравії – The New York Times

Аналітики The New York Times вважаєють, що на зустрічі в Саудівській Аравії Україна зробить нову спробу заручитися підтримкою десятків країн, що стане початком більшої кампанії з нарощування дипломатичної сили, спрямованої на ізоляцію та ослаблення рф.

Про це йдеться у матеріалі NYT.

Україна та Саудівська Аравія запросили дипломатів з 40 країн на переговори в порту Джидда. Серед них: Китай, Індію, Бразилію, Південну Африку та деякі багаті на нафту країни Перської затоки, які намагалися підтримувати хороші відносини як з Україною, так і з росією протягом війни.

Багато запрошених урядів відкидають саму концепцію вибору сторони, розглядаючи війну як змагання між глобальними державами, пише The New York Times.

"Зустріч є відправною точкою того, що, як очікується, стане великим дипломатичним поштовхом України в найближчі місяці, щоб спробувати "підірвати" росію", - написано в статті.

На думку аналітиків, українські та західні офіційні особи намагаються зменшити очікування від переговорів цими вихідними, підкреслюючи, що вони навряд чи наблизять закінчення війни і що багато запрошених країн навряд чи змінять свою позицію.

США візьмуть участь у зустрічі, заохочуються тим, що у Джидді будуть присутні, зокрема, й нейтральні країни, такі як Індонезія, Індія, Мексика, Чилі і Південна Африка, які прагнуть побачити закінчення війни, зважаючи на "економічні труднощі, які вона спричинила".

"Для України ця зустріч відбувається у вирішальний момент. У той час, як на фронті точаться запеклі бої, Зеленський сказав своїм дипломатам у середу, що ситуація стане ще складнішою, оскільки в найближчі місяці, ймовірно, посилиться тиск з метою знайти шлях до миру шляхом переговорів", - пише NYT.

Вибір Саудівської Аравії як господаря зустрічі був не випадковим, заявили високопоставлені українські посадовці.

Як і багато країн Близького Сходу, Саудівська Аравія дотримувалася обережної лінії у війні, надаючи фінансову допомогу Україні, навіть підтримуючи тісні зв’язки з росією.

Китай же, який ухилявся від подібного зібрання в червні в Копенгагені, заявив, що візьме участь у зустрічі в Саудівській Аравії, що може відображати його поглиблення зв'язків з приймаючою країною, вважають аналітики. Цього року Пекін досяг важливої дипломатичної угоди, яка відновила відносини Саудівської Аравії з головним суперником Іраном.

Для Саудівської Аравії, яка вже давно виступає посередником у регіональних конфліктах, зустріч у Джидді знаменна тим, що королівство бере активну участь у вирішенні кризи найвищого світового пріоритету.