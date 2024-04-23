Наступний пакет США Україні буде більшим за звичайний і включатиме бронетехніку – Politico

Сенат може схвалити понад 60 мільярдів доларів для Києва вже сьогодні.

Про це пише видання Politico.

Білий дім через очікування схвалення додаткового фінансування для України в Конгресі готує "більший, ніж зазвичай", пакет військової допомоги Києву.

За даними Politico, майбутній пакет військової допомоги Україні ще не сформований остаточно, але очікується, що він буде "значно більшим", ніж останній транш в розмірі 300 мільйонів доларів, виділений у березні як надзвичайний захід.

Джерела кажуть, що до нового пакета увійде бронетехніка, зокрема бойові машини Bradley, військові автомобілі Humvee і бронетранспортери M113, а також "ракети", артилерія та засоби протиповітряної оборони.

Один із посадовців, який говорив з Politico, заявив, що йдеться про "великий пакет, який допоможе задовольнити потреби України на полі бою".

В цю суботу Палата представників Конгресу США схвалила законопроект щодо військової допомоги Україні.

Вже сьогодні Вже Верхня палата Конгресу США має розглянути підтриманий Палатою представників закон про військову та фінансову допомогу Україні.