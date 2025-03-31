Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Наступний уряд Німеччини хоче покарати Орбана

31 березня 2025, 11:43
Наступний уряд Німеччини хоче покарати Орбана
Фото: з вільного доступу
Коаліція Мерца хоче натиснути на ЄС, щоб він розглянув питання про утримання коштів і призупинення права голосу Будапешта.

Новий уряд Німеччини хоче, щоб Євросоюз зайняв жорстку позицію щодо Угорщина, яка постійно порушує норми блоку.

Про інформує медіа організація Politico.

Майбутня коаліція канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та їхні потенційні партнери по коаліції: Соціал-демократична партія, домовилися вимагати від Євросоюзу призупинення фінансування і призупинення права голосу для країн, що порушують ключові принципи блоку, такі як верховенство права. 

Про це написано в проєкті коаліційної угоди партій, з яким ознайомилося видання. 

Прямо Угорщина не згадується в проєкті угоди, але роками її звинувачують у руйнуванні демократичних норм, згортанні свободи преси і обмеженні незалежності суддів.

"Існуючі захисні інструменти – від процедур про притягнення до відповідальності і утримання коштів ЄС до призупинення членських прав, таких як право голосу в Раді ЄС – повинні застосовуватися набагато більш послідовно, ніж раніше", – йдеться в проєкті коаліційної угоди про політику ЄС.

Німецькі партії ведуть переговори про створення коаліції і повинні домовитися про головні принципи, перш ніж приступити до виконання своїх обов'язків. 

Домовленість змусити ЄС тиснути на такі країни, як Угорщина, є частиною серії попередніх угод, що охоплюють міграційну політику, поступову відмову від вугілля та соціальні витрати.

Ми також писали, що Нетаньягу вирушить до Угорщини попри ордер МКС на його арешт.

 

НімеччинаУгорщина

Останні матеріали

Чи працює le boycott? Як французи намагаються уникати McDonald's, Coca Cola та Tesla на знак протесту проти Трампа – Observer
Cуспільство
Чи працює le boycott? Як французи намагаються уникати McDonald's, Coca Cola та Tesla на знак протесту проти Трампа – Observer
Переклад iPress – 31 березня 2025, 12:44
путін сподівається на Трампа, щоб
Політика
путін сподівається на Трампа, щоб "прикінчити" Україну. Тим часом Європа продовжує загравати із США – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 31 березня 2025, 06:58
Новий Курськ – Бєлгород? Тим часом росіяни продовжують безрезультатно атакувати – Ендрю Таннер
Cуспільство
Новий Курськ – Бєлгород? Тим часом росіяни продовжують безрезультатно атакувати – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 28 березня 2025, 14:33
Signalgate триває. Приватні дані та паролі високопосадовців США
Політика
Signalgate триває. Приватні дані та паролі високопосадовців США "гуляють" в інтернеті – Spiegel
Переклад iPress – 28 березня 2025, 12:26
Здоров’я зубів: поширені питання до стоматолога
Здоров'я
Здоров’я зубів: поширені питання до стоматолога
28 березня 2025, 10:34
Signalgate: новий виклик. Влада США порушує нацбезпеку з метою порушення прав громадян – Тімоті Снайдер
Політика
Signalgate: новий виклик. Влада США порушує нацбезпеку з метою порушення прав громадян – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 березня 2025, 07:08
Україні щойно встромили ніж у спину. І українці це знають – Філліпс О'Брайен
Політика
Україні щойно встромили ніж у спину. І українці це знають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 березня 2025, 13:59
путін має модний годинник, а Європа має час. Вона має згуртуватися і дати відсіч росії – Бен Годжес і Ден Райс
Політика
путін має модний годинник, а Європа має час. Вона має згуртуватися і дати відсіч росії – Бен Годжес і Ден Райс
Переклад iPress – 27 березня 2025, 11:08
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється