Наступний уряд Німеччини хоче покарати Орбана

Коаліція Мерца хоче натиснути на ЄС, щоб він розглянув питання про утримання коштів і призупинення права голосу Будапешта.

Новий уряд Німеччини хоче, щоб Євросоюз зайняв жорстку позицію щодо Угорщина, яка постійно порушує норми блоку.

Про інформує медіа організація Politico.

Майбутня коаліція канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та їхні потенційні партнери по коаліції: Соціал-демократична партія, домовилися вимагати від Євросоюзу призупинення фінансування і призупинення права голосу для країн, що порушують ключові принципи блоку, такі як верховенство права.

Про це написано в проєкті коаліційної угоди партій, з яким ознайомилося видання.

Прямо Угорщина не згадується в проєкті угоди, але роками її звинувачують у руйнуванні демократичних норм, згортанні свободи преси і обмеженні незалежності суддів.

"Існуючі захисні інструменти – від процедур про притягнення до відповідальності і утримання коштів ЄС до призупинення членських прав, таких як право голосу в Раді ЄС – повинні застосовуватися набагато більш послідовно, ніж раніше", – йдеться в проєкті коаліційної угоди про політику ЄС.

Німецькі партії ведуть переговори про створення коаліції і повинні домовитися про головні принципи, перш ніж приступити до виконання своїх обов'язків.

Домовленість змусити ЄС тиснути на такі країни, як Угорщина, є частиною серії попередніх угод, що охоплюють міграційну політику, поступову відмову від вугілля та соціальні витрати.

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