НАТО бачить ознаки підготовки Китаю до передачі росії зброї – Столтенберг
НАТО побачило ознаки того, що Китай розглядає і, можливо, планує відправити зброю до росії, щоб допомогти їй у війні в Україні.
Про це заявив глава Альянсу Єнс Столтенберг в інтервʼю агентству Reuters.
"Ми не бачили жодної поставки смертоносної допомоги з Китаю до росії, але ми бачили ознаки того, що вони розглядають і, можливо, планують це. Саме тому Сполучені Штати та інші союзники дуже чітко застерігають від цього. І Китай, звичайно, не повинен підтримувати незаконну війну росії, що є кричущим порушенням міжнародного права", — сказав Столтенберг.
Глава НАТО нагадав, що Китай є членом Ради безпеки ООН, а війна росії проти України є порушенням Статуту ООН.
"Основний принцип цієї хартії — поважати цілісність інших націй та не вторгатися в іншу країну, Китай не повинен бути частиною цього", — сказав він.