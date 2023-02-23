НАТО бачить ознаки підготовки Китаю до передачі росії зброї – Столтенберг

США та інші союзники застерігають Китай від цього. Столтенберг наголосив, що Пекін не повинен підтримувати незаконну війну росії.

НАТО побачило ознаки того, що Китай розглядає і, можливо, планує відправити зброю до росії, щоб допомогти їй у війні в Україні.

Про це заявив глава Альянсу Єнс Столтенберг в інтервʼю агентству Reuters.

"Ми не бачили жодної поставки смертоносної допомоги з Китаю до росії, але ми бачили ознаки того, що вони розглядають і, можливо, планують це. Саме тому Сполучені Штати та інші союзники дуже чітко застерігають від цього. І Китай, звичайно, не повинен підтримувати незаконну війну росії, що є кричущим порушенням міжнародного права", — сказав Столтенберг.

Глава НАТО нагадав, що Китай є членом Ради безпеки ООН, а війна росії проти України є порушенням Статуту ООН.

"Основний принцип цієї хартії — поважати цілісність інших націй та не вторгатися в іншу країну, Китай не повинен бути частиною цього", — сказав він.