НАТО буде платити за зброю Україні, яку вироблятимуть США – Рютте

За словами генсека, це чудові новини для України.

Північноатлантичний Альянс платитиме за зброю для України, що вироблятимуть США, тому отже в першу чергу європейські члени Альянсу підтверджують зростання власної ролі в допомозі України, і це означає чудові новини для неї.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

"Це чудові новини для України", - заявив Рютте.

За його словами, про таку домовленість домовились із Трампом сьогодні під час зустрічі в Білому домі.

"Це справді важливо. Ви зателефонували мені у четвер і сказали, що прийняли рішення. Рішення полягає в тому, що ви хочете забезпечити Україну всім необхідним для захисту від Росії, але ви хочете, щоб за це платили європейці, що цілком логічно", - зазначив генсек.

Рютте додав, що рішення є результатом саміту Альянсу в Гаазі, де члени НАТО домовилися поступово збільшити оборонні витрати до 5 відсотків ВВП, продовжити підтримувати Україну та нарощувати оборонне виробництво.

За словами очільника Альянсу, Європа активізує діяльність щодо допомоги України, зокрема, він згадав такі країни, як Німеччина, Фінляндія, Нідерланди та інші.

"Зараз ми опрацюємо в системі НАТО питання, чого саме потребує Україна, щоб ми могли правильно сформувати пакети військової допомоги. Україна отримає доступ до величезної кількості озброєння, включаючи системи протиракетної оборони, ракети, боєприпаси тощо", - підсумував глава Альянсу.

Нагадаємо, що сьогодні в Білому домі розпочалась зустріч Трампа і Рютте.