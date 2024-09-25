НАТО буде у безпеці, коли Україна стане членом Альянсу – МЗС Болгарії

Це також важливо для зміцнення східного флангу НАТО і безпеки в Чорноморському регіоні.

Країни-члени Північноатлантичного альянсу будуть дійсно в безпеці тоді, коли Київ стане повноправним членом НАТО.

Про це заявив глава МЗС Болгарії Іван Кондов, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Болгарії.

Болгарський мінсітр взяв участь у трансатлантичній вечері, організованій держсекретарем США Ентоні Блінкеном у рамках щорічної сесії Генеральної Асамблеї ООН.

На зустрічі з колегами Кондов наголосив на ключовій ролі НАТО в забезпеченні безпеки у світлі сучасних викликів, зазначивши, що країни-члени Альянсу стануть по-справжньому безпечними, коли Україна вступить до НАТО.

Кондов також вказав на важливість зміцнення східного флангу НАТО і безпеки в Чорноморському регіоні, наголосивши на зусиллях Болгарії в цьому напрямку.

Ще навесні в Польщі почала працювати команда із запуску JATEC – першого проєкту України та НАТО.