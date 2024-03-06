У Польщі починає працювати команда із запуску JATEC – першого проєкту України та НАТО

Робота Центру спрямована на досягнення повної взаємосумісності Збройних сил України та сил країн НАТО.

У польському Бидгощі відбулася перша зустріч проектної команди із запуску JATEC (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre) – першої спільної інституції Альянсу та України.

Про це повідомили в уряді.

"Ми розглядаємо Центр, поряд з механізмами Ради Україна-НАТО, як додатковий структурний елемент для нашої інтеграції до Альянсу. Тому дуже важливо, щоб JATEC був дієвою інституцією, юридично і практично інтегрованою в більш широку структуру НАТО", – зазначила у відеозверненні під час зустрічі віце-прем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Вона підкреслила, що, оскільки JATEC як багаторічна програма є важливим компонентом Комплексного пакета допомоги НАТО, необхідно забезпечити належну ресурсну підтримку роботи Центру.

Також Стефанішина закликала проектну команду зосередитися на актуальних питаннях, які сприятимуть знаходженню ефективних рішень у сфері безпеки і оборони, зокрема в контексті триваючої російської агресії.

"Україні стануть у нагоді будь-які практичні знання та досвід, які можуть допомогти нам захистити людей і забезпечити власну безпеку, будь то на землі, у небі, на морі чи у кіберпросторі. І Центр, який ми започатковуємо – це платформа для постійного діалогу, обміну знаннями та експертизою, спільного пошуку рішень", – зазначила посадовиця.