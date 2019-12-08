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ПОЛІТИКА НОВИНИ

НАТО дев'ять разів за тиждень фіксувало польоти військових літаків Росії над Балтикою

Російська сторона не коментувала причини появи своїх літаків у повітряному просторі Литви
У період з 5 по 11 серпня винищувачі, які виконують функції авіаційної поліції НАТО у країнах Балтії, ідентифікували і супроводжували 9 разів літаки Росії, які пролітали над Балтійським морем.
НАТО дев Фото: corriere.it

Згідно з повідомленням Міноборони Литви, у більшості випадків втручання у повітряний простір країни відбувалося літаками з вимкненим радіолокаційним ретранслятором. Лише 6 серпня російський військовий літак залетів у повітряний простір Литви над Балтійським морем через "погані погодні умови", вказали у Міноборони, повідомляє "Радіо Свобода".

Російська сторона не коментувала причини появи своїх військових літаків у повітряному просторі Литви.

Місія авіаполіціі НАТО у країнах Балтії здійснюється силами, що базуються у Литві й Естонії.

Нагадаємо, Латвія завершила зведення 93-кілометрової ділянки огорожі з колючим дротом на кордоні з Росією. 

 

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