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НАТО готує два варіанти відповіді на відправку військових КНДР до рф – Bloomberg

25 жовтня 2024, 19:03
НАТО готує два варіанти відповіді на відправку військових КНДР до рф – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
кремль планує забезпечити військових КНДР зброєю і бойовою формою.

Відповіді держав Альянсу на відправку солдатів Північної Корею в росію для участі у війні проти України є обмеженими, але можуть включати щонайменше два варіанти, серед яких посилення підтримки України і розбудову партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні. 

Про це інформує новинна агенція Bloomberg.

Видання пише, що КНДР представить частину розвідувальних даних стосовно перекидання північнокорейських військових в рф офіційним особам НАТО на засіданні Північноатлантичної ради в понеділок, повідомили двоє обізнаних з цим питанням людей. 

"Потенційні відповіді НАТО є обмеженими, але можуть включати посилення підтримки України та розбудову партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні", – кажуть співрозмовники. 

Згідно з південнокорейськими документами, передбачається, що північнокорейські війська будуть відправлені на фронт після завершення приблизно місячної підготовки на військових об'єктах у Владивостоці, Уссурійську, Хабаровську і Благовєщенську. 

москва планує забезпечити військових КНДР зброєю і бойовою формою, а ще фальшивими посвідченнями особи, аби вони виглядали як жителі східних регіонів рф, йдеться в документі південнокорейської розвідки.

Днями міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що північнокорейські війська вже перебувають в росії. Білий дім заявив, що близько 3000 солдатів зараз проходять підготовку в рф.

Крім того, Пентагон заявив, що відправка військ КНДР на війну проти України – це "відчай" росії.

 

РосіяНАТОКНДРвійна в Україні

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