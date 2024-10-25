НАТО готує два варіанти відповіді на відправку військових КНДР до рф – Bloomberg

кремль планує забезпечити військових КНДР зброєю і бойовою формою.

Відповіді держав Альянсу на відправку солдатів Північної Корею в росію для участі у війні проти України є обмеженими, але можуть включати щонайменше два варіанти, серед яких посилення підтримки України і розбудову партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це інформує новинна агенція Bloomberg.

Видання пише, що КНДР представить частину розвідувальних даних стосовно перекидання північнокорейських військових в рф офіційним особам НАТО на засіданні Північноатлантичної ради в понеділок, повідомили двоє обізнаних з цим питанням людей.

"Потенційні відповіді НАТО є обмеженими, але можуть включати посилення підтримки України та розбудову партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні", – кажуть співрозмовники.

Згідно з південнокорейськими документами, передбачається, що північнокорейські війська будуть відправлені на фронт після завершення приблизно місячної підготовки на військових об'єктах у Владивостоці, Уссурійську, Хабаровську і Благовєщенську.

москва планує забезпечити військових КНДР зброєю і бойовою формою, а ще фальшивими посвідченнями особи, аби вони виглядали як жителі східних регіонів рф, йдеться в документі південнокорейської розвідки.

Днями міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що північнокорейські війська вже перебувають в росії. Білий дім заявив, що близько 3000 солдатів зараз проходять підготовку в рф.

Крім того, Пентагон заявив, що відправка військ КНДР на війну проти України – це "відчай" росії.