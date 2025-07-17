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ПОЛІТИКА

НАТО готується до термінового перекидання систем Patriot в Україну – Reuters

17 липня 2025, 12:40
НАТО готується до термінового перекидання систем Patriot в Україну – Reuters
Фото: timesofisrael.com
Очікується, що нові системи ППО будуть направлені в Україну в найкоротші терміни.

Альянс готується до швидкого постачання нових систем протиповітряної оборони Patriot в Україну.

Про це повідомив командувач Європейського командування США та Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Грінкевич, передає Reuters.

"Підготовка триває, ми дуже тісно співпрацюємо з німцями щодо перекидання Patriot. Мені дали вказівки — відправити якомога швидше", — заявив генерал під час брифінгу у місті Вісбаден (Німеччина).

Очікується, що нові системи ППО будуть направлені в Україну в найкоротші терміни з метою посилення захисту критичної інфраструктури та міст від масованих російських повітряних атак.

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп і новий генсек НАТО Марк Рютте досягли домовленості: США постачатимуть озброєння Україні через посередництво Європи, яка й покриватиме витрати. За даними The Telegraph, частина фінансування може надійти за рахунок заморожених російських активів.

Ця схема дозволяє Штатам уникнути прямих витрат і водночас продовжувати підтримку України, зберігаючи політичну гнучкість у питанні внутрішнього фінансування.

Крім того, Трамп виступив з жорстким попередженням: якщо протягом 50 днів москва не домовиться з Києвом про припинення вогню, США запровадять вторинні мита у 100% проти торговельних партнерів росії. Це має на меті посилити економічний тиск на рф через її зовнішньоекономічні зв’язки.

Однак, за інформацією ЗМІ, у кремлі наразі не виявляють занепокоєння з цього приводу.

СШАвійнаНАТОДональд ТрампМарк РюттеPatriotпідтримка України

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