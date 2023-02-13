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ПОЛІТИКА

НАТО хоче збільшити запаси боєприпасів, які були сильно виснажені через війну росії

13 лютого 2023, 14:58
НАТО хоче збільшити запаси боєприпасів, які були сильно виснажені через війну росії
Фото: google.com
Темпи постачання боєприпасів в Україну виснажили західні запаси.

НАТО планує попросити своїх членів збільшити запаси боєприпасів, які були сильно виснажені через війну росії проти України та постачання зброї Києву.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що ще до повномасштабного вторгнення росії, багато країн НАТО не досягли цільових показників Альянсу щодо накопичення запасів, оскільки офіційні особи вважали, що війни на виснаження з великомасштабними артилерійськими залишилися в минулому.

При цьому темпи постачання боєприпасів в Україну, де військові щодня випускають до 10 тисяч артилерійських снарядів, виснажили західні запаси та оголили проломи в ефективності, швидкості та роботі ланцюжків постачання.

"Якби Європа боролася з росією, у деяких країн закінчилися б боєприпаси за кілька днів", - сказав європейський дипломат.

Офіційний представник НАТО на умовах анонімності повідомив, що Альянс щойно завершив позачергове обстеження запасів боєприпасів, що залишилися. За його словами, союзники здебільшого не виконували цілі з виробництва боєприпасів, яке ставило НАТО. А тепер запаси стали ще меншими через війну в Україні, що робить ймовірним підвищення цільового рівня запасів боєприпасів своїх членів.

"Я не обов'язково думаю, що протягом наступного року рівень наших запасів значно зросте. Будь-які додаткові запаси, які ми матимемо, будуть спрямовані в Україну", - зазначив представник НАТО.

Раніше повідомлялось, що Великобританія має намір зайнятися виготовленням зброї та військових транспортних засобів в Україні. 

НАТОбоєприпасивійна

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