НАТО і ЄС не зустрічатимуться через події в росії

Ні Європейський Союз, ні НАТО не планують проводити екстренні позачергові зустрічі через збройний заколот в рф.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Західні союзники не планують термінових зустрічей через силове протистояння між ПВК "Вагнера" та офіційними структурами росії.

"Посли ЄС зустрінуться вранці у понеділок у Люксембурзі, а після того зустрінуться міністри закордонних справ – як і планувалося. НАТО моніторить ситуацію, генсек вийде із заявами для преси у Литві вранці у понеділок, як і планували раніше", – сказав журналіст виждання Рікард Джозвяк.

Крім того, його слова підтвердив коментар речника ЄС щодо ситуації в росії, не уточнюючи, чи коментував головний речник Єврокомісії Ерік Мамер, чи речник із зовнішньополітичних питань Петер Стано.

Цитований посадовець зазначив, що Євросоюз "пильно стежить за ситуацією", тримає зв’язок із послом у Москві та веде внутрішні консультації із країнами-членами та партнерами.

"Те, що ми спостерігаємо – це внутрішньоросійські питання", – додав речник.