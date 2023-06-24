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НАТО і ЄС не зустрічатимуться через події в росії

24 червня 2023, 18:13
НАТО і ЄС не зустрічатимуться через події в росії
InformNapalm
Ні Європейський Союз, ні НАТО не планують проводити екстренні позачергові зустрічі через збройний заколот в рф.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Західні союзники не планують термінових зустрічей через силове протистояння між ПВК "Вагнера" та офіційними структурами росії.

"Посли ЄС зустрінуться вранці у понеділок у Люксембурзі, а після того зустрінуться міністри закордонних справ – як і планувалося. НАТО моніторить ситуацію, генсек вийде із заявами для преси у Литві вранці у понеділок, як і планували раніше", – сказав журналіст виждання Рікард Джозвяк. 

Крім того, його слова підтвердив коментар речника ЄС щодо ситуації в росії, не уточнюючи, чи коментував головний речник Єврокомісії Ерік Мамер, чи речник із зовнішньополітичних питань Петер Стано. 

Цитований посадовець зазначив, що Євросоюз "пильно стежить за ситуацією", тримає зв’язок із послом у Москві та веде внутрішні консультації із країнами-членами та партнерами. 

"Те, що ми спостерігаємо – це внутрішньоросійські питання", – додав речник.

Нагадаємо, що вчора ввечері ватажок ПВК "Вагнера" фактично оголосив про початок військового перевороту.
ЄСРосіяНАТОзаколот

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Переклад iPress – 21 червня 2023, 18:30
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