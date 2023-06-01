Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

НАТО контролюватиме небо над Молдовою, поки збираються європейські лідери

01 червня 2023, 10:11
НАТО контролюватиме небо над Молдовою, поки збираються європейські лідери
Фото: з вільного доступу
Понад 40 західних чиновників візьмуть участь у цьому з’їзді.

НАТО контролюватиме небо над Молдовою під час візиту європейських лідерів до країни.

Про це повідомляє Reuters.

Понад 40 західних чиновників візьмуть участь у цьому з’їзді.

Місія буде здійснюватися системою спостереження Альянсу з бортовими системи попередження та контролю (AWACS). Згідно з інформацію у відповідній заяві НАТО, вона буде працювати над місцем проведення саміту до п’ятниці.

"AWACS НАТО може виявляти літаки, ракети та безпілотники на відстані сотень кілометрів, що робить їх важливим засобом раннього попередження", — заявила речник НАТО Оана Лунгеску.

Представники 27 держав-членів ЄС та 20 інших країн Європи відбудеться у замку Мімі, Булбоака, що неподалік від України. Відстань до кордону складає всього 20 кілометрів.

"Присутність цих лідерів у нашій країні є чітким сигналом того, що Молдова не самотня, а також наша сусідка Україна, яка протягом року і трьох місяців протистоїть варварському вторгненню росії", — заявила президент Майя Санду.

Основна увага зустрічі буде зосереджена Україні, адже, як відзначає Reuters, Київ готується до контрнаступу з використанням нещодавно придбаної західної зброї. Однак відповідну підтримку нададуть і Молдові.

Нагадаємо, Зеленський вже прибув із візитом до Молдови.

НАТОсамітМолдова

Останні матеріали

Війна в Україні може стати випробувальним полігоном для штучного інтелекту. Пентагон має зайнятися цим питанням – Джеймс Ставрідіс
Технології
Війна в Україні може стати випробувальним полігоном для штучного інтелекту. Пентагон має зайнятися цим питанням – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 01 червня 2023, 12:04
Чому ПВО важко відстежити
Технології
Чому ПВО важко відстежити "Шахеди". І навіщо росіянам ЗРК "Панцир" на дахах у центрі москви – Том Купер
Переклад iPress – 01 червня 2023, 08:37
Шантаж триває. Але час покласти край російському піратству в Чорному морі – Курт Волкер
Політика
Шантаж триває. Але час покласти край російському піратству в Чорному морі – Курт Волкер
Переклад iPress – 31 травня 2023, 16:58
Заблокувати росію. Це головна цеглина в новій архітектурі безпеки – Ендрю Міхта та Славомір Дембські
Політика
Заблокувати росію. Це головна цеглина в новій архітектурі безпеки – Ендрю Міхта та Славомір Дембські
Переклад iPress – 31 травня 2023, 12:26
Зухвалість і безкомпромісність. Британські розвідники називають ГУР українським Моссадом – Марк Галеотті
Політика
Зухвалість і безкомпромісність. Британські розвідники називають ГУР українським Моссадом – Марк Галеотті
Переклад iPress – 31 травня 2023, 09:48
Повітряно-ракетна війна як гра кутів, напрямків і відстаней. Трагічно, що від цієї
Технології
Повітряно-ракетна війна як гра кутів, напрямків і відстаней. Трагічно, що від цієї "гри" страждає Україна – Том Купер
Переклад iPress – 30 травня 2023, 15:47
Байден боїться більше, ніж українці. А це не комільфо для лідера великої держави та затягує війну – The Atlantic
Політика
Байден боїться більше, ніж українці. А це не комільфо для лідера великої держави та затягує війну – The Atlantic
Переклад iPress – 30 травня 2023, 12:47
Трамп і путін у глибокій халепі. Тож вони потребують один одного більше, ніж будь-коли – Девід Роткопф
Політика
Трамп і путін у глибокій халепі. Тож вони потребують один одного більше, ніж будь-коли – Девід Роткопф
Переклад iPress – 30 травня 2023, 09:49
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється