НАТО контролюватиме небо над Молдовою, поки збираються європейські лідери

Понад 40 західних чиновників візьмуть участь у цьому з’їзді.

НАТО контролюватиме небо над Молдовою під час візиту європейських лідерів до країни.

Про це повідомляє Reuters.

Понад 40 західних чиновників візьмуть участь у цьому з’їзді.

Місія буде здійснюватися системою спостереження Альянсу з бортовими системи попередження та контролю (AWACS). Згідно з інформацію у відповідній заяві НАТО, вона буде працювати над місцем проведення саміту до п’ятниці.

"AWACS НАТО може виявляти літаки, ракети та безпілотники на відстані сотень кілометрів, що робить їх важливим засобом раннього попередження", — заявила речник НАТО Оана Лунгеску.

Представники 27 держав-членів ЄС та 20 інших країн Європи відбудеться у замку Мімі, Булбоака, що неподалік від України. Відстань до кордону складає всього 20 кілометрів.

"Присутність цих лідерів у нашій країні є чітким сигналом того, що Молдова не самотня, а також наша сусідка Україна, яка протягом року і трьох місяців протистоїть варварському вторгненню росії", — заявила президент Майя Санду.

Основна увага зустрічі буде зосереджена Україні, адже, як відзначає Reuters, Київ готується до контрнаступу з використанням нещодавно придбаної західної зброї. Однак відповідну підтримку нададуть і Молдові.

Нагадаємо, Зеленський вже прибув із візитом до Молдови.