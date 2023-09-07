Матеріали:
Теми:

НАТО має чітко окреслити "червоні лінії" в Європі для путіна – Курт Волкер

07 вересня 2023, 19:57
НАТО має чітко окреслити
Фото: delfi.lt
Експосол США при НАТО Курт Волкер пояснив, що путін повністю ігнорує систему європейської безпеки і відновлює російську імперію.

Це також загрожує Латвії, Литві, Грузії, Молдові, Фінляндії.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Нам потрібно, щоб Україна перемогла і захистилися від росії, а потім нам потрібно ліквідувати ці сірі зони, які виявилися спокусою. Сірі зони – це елені лінії", і ми повинні зробити їх "червоними лініями", і сказати: ні, усі ці території тепер під єдиною парасолькою, і ми будемо їх захищати", – заявив експосол США при НАТО, колишній спецпредставник у справах України Курт Волкер. 

НАТО не зможе виконувати свою роботу без України, тому що якщо путін переможе проти України, він піде далі і атакує десь ще, і ми матимемо постійну війну в Європі, додав він. 

Раніше Курт Волкер заявив, що час покласти край російському піратству в Чорному морі.
РосіяНАТОКурт Волкер

Останні матеріали

росія – гангстер, а НАТО у панамках і без зброї. Голова Генштабу Польщі вимагає від НАТО агресивніше реагувати на дії росії – The Guradian
Політика
росія – гангстер, а НАТО у панамках і без зброї. Голова Генштабу Польщі вимагає від НАТО агресивніше реагувати на дії росії – The Guradian
Переклад iPress – 07 вересня 2023, 16:37
Ліквідація ворогів та колаборантів в Україні. Дехто занепокоєний відсутністю чіткої стратегії – The Economist
Політика
Ліквідація ворогів та колаборантів в Україні. Дехто занепокоєний відсутністю чіткої стратегії – The Economist
Переклад iPress – 07 вересня 2023, 12:52
Парадигма непослідовності. Республіканці повинні прогнати дух Чемберлена, коли йдеться про Україну – Джон Болтон
Політика
Парадигма непослідовності. Республіканці повинні прогнати дух Чемберлена, коли йдеться про Україну – Джон Болтон
Переклад iPress – 07 вересня 2023, 08:49
Центр сили змістився на Схід. Американські війська слід розмістити в Польщі, а не в Німеччині – Ендрю Міхта
Політика
Центр сили змістився на Схід. Американські війська слід розмістити в Польщі, а не в Німеччині – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 06 вересня 2023, 16:34
Які російські оборонні лінії подолали ЗСУ. Та чому F-16 не стануть панацеєю – Том Купер
Політика
Які російські оборонні лінії подолали ЗСУ. Та чому F-16 не стануть панацеєю – Том Купер
06 вересня 2023, 13:17
Колись диктатори тремтіли, коли говорив Папа Римський. Тепер вони випускають схвальні пресрелізи – Едвард Лукас
Політика
Колись диктатори тремтіли, коли говорив Папа Римський. Тепер вони випускають схвальні пресрелізи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 06 вересня 2023, 08:31
Бонд, а не Філбі? Чому данська влада затвердила грушника та ексспецназівця військовим аташе рф – Information
Політика
Бонд, а не Філбі? Чому данська влада затвердила грушника та ексспецназівця військовим аташе рф – Information
Переклад iPress – 05 вересня 2023, 15:01
Чи замінить Віктор Бут Прігожина? Торговець смертю може готуватися до набагато активнішої ролі в Африці – Майкл Альбанезе
Політика
Чи замінить Віктор Бут Прігожина? Торговець смертю може готуватися до набагато активнішої ролі в Африці – Майкл Альбанезе
Переклад iPress – 05 вересня 2023, 13:08
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється