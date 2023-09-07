НАТО має чітко окреслити "червоні лінії" в Європі для путіна – Курт Волкер

Експосол США при НАТО Курт Волкер пояснив, що путін повністю ігнорує систему європейської безпеки і відновлює російську імперію.

Це також загрожує Латвії, Литві, Грузії, Молдові, Фінляндії.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Нам потрібно, щоб Україна перемогла і захистилися від росії, а потім нам потрібно ліквідувати ці сірі зони, які виявилися спокусою. Сірі зони – це "зелені лінії", і ми повинні зробити їх "червоними лініями", і сказати: ні, усі ці території тепер під єдиною парасолькою, і ми будемо їх захищати", – заявив експосол США при НАТО, колишній спецпредставник у справах України Курт Волкер.

НАТО не зможе виконувати свою роботу без України, тому що якщо путін переможе проти України, він піде далі і атакує десь ще, і ми матимемо постійну війну в Європі, додав він.