НАТО має "дуже позитивні" новини для України – Голос Америки
09 липня 2024, 13:35
Україна НАТО
Під час саміту НАТО у Вашингтоні, який розпочнеться вже 9 липня, Зеленський "відчує стійку відданість Україні" з боку Альянсу.
У квітні президент Володимир Зеленський просив у союзників сім систем протиповітряної оборони Patriot для України. Пані посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Альянс має "дуже позитивні" новини з цього приводу.
Про це повідомляє Голос Америки.
"Будуть свіжі новини щодо ППО. Українці у квітні попросили в НАТО сім систем Patriot. І ми маємо дуже позитивну відповідь щодо цього, яка надійде найближчими днями", – сказала вона.
Сміт запевнила, що під час саміту НАТО у Вашингтоні, який розпочнеться вже 9 липня, Зеленський «відчує стійку відданість Україні» з боку Альянсу.
"У нас буде фінансове зобов'язання, згідно з яким і Україна і москва дуже чітко зрозуміють, що ми, трансатлантичні партнери, нікуди не відступимо", – розповіла дипломатка.
Під час саміту союзники також підготують "міст до членства" України у Північноатлантичному альянсі.