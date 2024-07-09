НАТО має "дуже позитивні" новини для України – Голос Америки

Під час саміту НАТО у Вашингтоні, який розпочнеться вже 9 липня, Зеленський "відчує стійку відданість Україні" з боку Альянсу.

У квітні президент Володимир Зеленський просив у союзників сім систем протиповітряної оборони Patriot для України. Пані посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Альянс має "дуже позитивні" новини з цього приводу.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Будуть свіжі новини щодо ППО. Українці у квітні попросили в НАТО сім систем Patriot. І ми маємо дуже позитивну відповідь щодо цього, яка надійде найближчими днями", – сказала вона.

Сміт запевнила, що під час саміту НАТО у Вашингтоні, який розпочнеться вже 9 липня, Зеленський «відчує стійку відданість Україні» з боку Альянсу.