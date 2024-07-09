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НАТО має "дуже позитивні" новини для України – Голос Америки

09 липня 2024, 13:35
НАТО має
Україна НАТО
Під час саміту НАТО у Вашингтоні, який розпочнеться вже 9 липня, Зеленський "відчує стійку відданість Україні" з боку Альянсу.

У квітні президент Володимир Зеленський просив у союзників сім систем протиповітряної оборони Patriot для України. Пані посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Альянс має "дуже позитивні" новини з цього приводу.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Будуть свіжі новини щодо ППО. Українці у квітні попросили в НАТО сім систем Patriot. І ми маємо дуже позитивну відповідь щодо цього, яка надійде найближчими днями", – сказала вона.
 
Сміт запевнила, що під час саміту НАТО у Вашингтоні, який розпочнеться вже 9 липня, Зеленський «відчує стійку відданість Україні» з боку Альянсу.
 
"У нас буде фінансове зобов'язання, згідно з яким і Україна і  москва дуже чітко зрозуміють, що ми, трансатлантичні партнери, нікуди не відступимо", – розповіла дипломатка.
 
Під час саміту союзники також підготують "міст до членства" України у Північноатлантичному альянсі.

 

НАТОвійна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленський

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