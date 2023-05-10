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НАТО має подвоїти зусилля для безпеки мільярда своїх громадян – Столтенберг

10 травня 2023, 12:38
НАТО має подвоїти зусилля для безпеки мільярда своїх громадян – Столтенберг
Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянсу варто подвоїти зусилля, щоб гарантувати безпеку мільярда людей у країнах блоку.

Про це повідомляє The Guardian.

Єнс Столтенберг перерахував дії Альянсу у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну і заявив, що НАТО має подвоїти своїй зусилля, реагуючи на прийдешні виклики. 

"Готуючись до більш небезпечного майбутнього, ми маємо подвоїти наші зусилля щодо забезпечення безпеки мільярда наших громадян та підтримання міжнародного порядку, заснованого на правилах", – заявив Столтенберг. 

За його словами, в Європі знову йде війна високої інтенсивності, зростає глобальна конкуренція, авторитарні режими кидають виклик цінностям Альянсу, його інтересам та безпеці, а також множаться й інші загрози – від тероризму до кібератак, від поширення ядерної зброї до зміни клімату. 

"Тому ми повинні бути готовими до цієї нової ери стратегічної конкуренції", – наголосив генсек.

Раніше стало відомо, що США ліквідували головний російський шпигунський інструмент, який використовували для крадіжки даних НАТО.
НАТОСтолтенберг

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