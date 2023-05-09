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ПОЛІТИКА

США ліквідували головний російський шпигунський інструмент, який використовували для крадіжки даних НАТО – Politico

09 травня 2023, 22:00
США ліквідували головний російський шпигунський інструмент, який використовували для крадіжки даних НАТО – Politico
Фото: з вільних джерел
У ФБР зазначили, що це шкідливе ПЗ було важкою ціллю.

Американська та міжнародна влада відключила передове шкідливе ПЗ, яке російські спецслужби використовували для крадіжки секретів із США та країн НАТО протягом понад 20 років, заявили у вівторок представники міністерства юстиції.

Про це повідомляє Politico.

ФСБ розгорнула шкідливе програмне забезпечення Snake для розкрадання конфіденційної інформації з урядових установ США та НАТО, оборонних компаній, міністерств закордонних справ, ЗМІ та високотехнологічних дослідницьких центрів, повідомив журналістам у вівторок високопоставлений співробітник ФБР.

Загалом кремлівські шпигуни використовували ретельно розроблену комп'ютерну програму для крадіжки інтелектуальної власності та конфіденційної інформації у жертв більш ніж у 50 країнах.

"Це те, що ми оцінюємо як найскладніше шкідливе ПЗ, розгорнуте ФСБ, коли йдеться про шпигунські кампанії", - сказав представник ФБР.

У вівторок представники США заявили, що російські шпигуни не використовували Snake для організації фізичних атак.

Тим не менш, він був чимось на зразок швейцарського армійського ножа цифрового шпигунства, надаючи російським шпигунам таємний доступ до комп'ютерів жертв, дозволяючи цим пристроям таємно спілкуватися один з одним і діючи як плацдарм для додаткової активності кремлівських шпигунів.

Згідно з судовими документами, оприлюдненими у вівторок, шкідлива програма Snake протягом багатьох років уникала виявлення американською владою за рахунок використання двох користувацьких протоколів цифрового зв'язку — "витонченої" техніки ухилення, яка дозволяла росіянам таємно надсилати повідомлення на інші скомпрометовані пристрої.

Ще однією ознакою того, наскільки обережною була російська операція, стало те, що в обвинувальному висновку вказано лише вісім жертв кремлівської шпигунської операції, які мешкають у США.

Але влада США, яка розслідувала шкідливе ПЗ більше 10 років, зрештою знайшли спосіб ідентифікувати та розшифрувати ці повідомлення.

Протягом багатьох років це дозволяло владі США запобігати меті передового російського шпигунського інструменту. За словами представника ФБР, з початку цього розслідування вони "постійно взаємодіяли з місцевими організаціями жертв".

У понеділок влада США використовувала свій власний цифровий інструмент, який отримав назву Perseus, щоб змусити Snake відключитися від комп'ютерів-жертв.

"За допомогою високотехнологічної операції, яка налаштувала російське шкідливе програмне забезпечення проти себе, правоохоронні органи США нейтралізували один із найскладніших російських інструментів кібершпигунства, який використовувався протягом двох десятиліть для досягнення авторитарних цілей росії", — заявила заступник генерального прокурора Ліза Монако.

Як і у попередніх випадках, Міністерство юстиції використовувало спеціальний ордер на арешт, відомий як Правило 41, для видалення російського шкідливого ПЗ з комп'ютерів жертв США.

СШАНАТОшпигунстворф тероризм

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