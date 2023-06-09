Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

НАТО може розмістити війська в Швеції до вступу країни в Альянс – Reuters

09 червня 2023, 12:34
НАТО може розмістити війська в Швеції до вступу країни в Альянс – Reuters
Фото: belvpo.com
Торік Швеція подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу після вторгнення росії в Україну.

Швеція дозволить НАТО розмістити війська на своїй території ще до того, як вона офіційно приєднається до оборонного альянсу.

Про це заявили прем'єр-міністр Ульф Крістерссон та міністр оборони Пал Йонсон, повідомляє Reuters.

Минулого року Швеція подала заявку на вступ до НАТО після вторгнення росії до України. Заперечення Туреччини та Угорщини затримали подання заявки, і тепер Швеція сподівається приєднатися до саміту НАТО в Литві наступного місяця.

"Уряд прийняв рішення про те, що шведські збройні сили можуть провести підготовку з НАТО та країнами НАТО, щоб забезпечити майбутні спільні операції. Підготовка може полягати у тимчасовому розміщенні іноземної техніки та особового складу на території Швеції. Рішення посилає чіткий сигнал росії та зміцнює обороноздатність Швеції ", - йдеться у статті, опублікованій у щоденній газеті Dagens Nyheter.

За їхніми словами, росія в найближчому майбутньому залишиться загрозою для сусідніх країн, і вони не впевнені в мірі територіальних амбіцій президента владіміра путіна.

Сусідня скандинавська країна Фінляндія, яка має протяжний кордон із росією, вступила до НАТО у квітні.

Після подання заявки на вступ до НАТО Швеція вже більше року намагається стати новим членом Північноатлантичного альянсу. Після подання заявки вона отримала гарантії безпеки від країн НАТО, зокрема Великобританії.

На даний момент її членство відмовляється ратифікувати Угорщину та Туреччину. Заперечення Туреччини можуть бути зняті після того, як у травні в цій країні відбулися президентські вибори, на яких переміг Реджеп Тайіп Ердоган.

Раніше повідомлялось, що Україна прагне стати членом НАТО протягом "дуже короткого" часу після досягнення військової перемоги над росією.

ШвеціяНАТО

Останні матеріали

Чому росія зруйнувала дамбу саме зараз? російські військові готуються відступати – Сет Кропсі
Чому росія зруйнувала дамбу саме зараз? російські військові готуються відступати – Сет Кропсі
Переклад iPress – 09 червня 2023, 12:03
Український наступ ще не розпочався. А якщо і розпочався, то на якійсь ділянці фронту, про яку ніхто не знає – Том Купер
Cуспільство
Український наступ ще не розпочався. А якщо і розпочався, то на якійсь ділянці фронту, про яку ніхто не знає – Том Купер
Переклад iPress – 09 червня 2023, 06:47
Руйнування Каховської греблі одним ударом неможливо. Всі можливі версії росії – це море брехні – Том Купер
Політика
Руйнування Каховської греблі одним ударом неможливо. Всі можливі версії росії – це море брехні – Том Купер
Переклад iPress – 08 червня 2023, 12:17
Підрив Каховської ГЕС. Десять порад, як писати про катастрофу – Тімоті Снайдер
Політика
Підрив Каховської ГЕС. Десять порад, як писати про катастрофу – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 08 червня 2023, 11:15
Наступ, який сягає москви, Пекіна і Вашингтона. Для України настає день
Політика
Наступ, який сягає москви, Пекіна і Вашингтона. Для України настає день "Д" – Давід Ігнатіус
Переклад iPress – 08 червня 2023, 08:53
Все, що має значення в путінському бардаку – це
Політика
Все, що має значення в путінському бардаку – це "хороші новини". І це логічний результат його правління – Том Купер
Переклад iPress – 07 червня 2023, 16:53
Шлях до перемоги України? Він прокладається через Крим – Джон Гербст і Деніел Фрід
Політика
Шлях до перемоги України? Він прокладається через Крим – Джон Гербст і Деніел Фрід
Переклад iPress – 07 червня 2023, 13:55
Підрив Каховської ГЕС та реакція кремлядей. путін і його ФСБ перетворили росію на терористичну державу – Том Купер та інші
Cуспільство
Підрив Каховської ГЕС та реакція кремлядей. путін і його ФСБ перетворили росію на терористичну державу – Том Купер та інші
Переклад iPress – 07 червня 2023, 00:58
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється