Україна прагне стати членом НАТО протягом "дуже короткого" часу після досягнення військової перемоги над росією — Politico

В Міноборони вважають, що НАТО має надати перелік кроків, які необхідно здійснити з чітким підтвердженням того, що Україна є легітимним кандидатом.

Україна прагне стати членом Північноатлантичного Альянсу протягом нетривалого часу після досягнення військової перемоги над росією і прагне отримати таку гарантію на саміті НАТО у Вільнюсі.

Про це заявив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов в інтерв’ю Politico.

За його словами, НАТО має надати Україні перелік кроків, які необхідно здійснити "з чітким підтвердженням того, що Україна є легітимним кандидатом" на членство в Альянсі.

"Ми хотіли б почути план, дорожню карту або перелік дій, які повинні зробити обидві сторони – НАТО й Україна – для досягнення членства в дуже короткий період часу", – сказав Гаврилов.

Він визнав, що членство Києва в Альянсі неможливе, поки триває повномасштабна війна, "водночас ми маємо розуміти, що після нашої перемоги наш процес (вступу) до блоку буде дуже, дуже коротким".

Паралельно, додав заступник голови Міноборони, Україна вестиме переговори з НАТО про "систему гарантій безпеки" перехідний період до членства в Альянсі – зокрема зобов’язання країн НАТО допомогти Києву перемогти у війні, підтримку української економіки, а також підтримку санкцій та інших форм тиску на росію.