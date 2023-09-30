НАТО направляє в Косово додаткові сили

Північноатлантична рада санкціонувала направлення додаткових сил для врегулювання ситуації в Косово.

Про це НАТО написало на своєму сайті.

"Ухвалено рішення направити додаткові підрозділи у Косово для посилення контингенту КФОР на тлі різкого загострення безпекової ситуації на півночі краю", - йдеться на сайті.

Разом з тим, склад з яких саме країн будуть комплектуватися додаткові сили - не указано.

КФОР - міжнародні сили під керівництвом НАТО, які відповідальні за забезпечення стабільності в Косові, створені згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН ще в 1999 року. Наразі кількість миротворців становить 4300 осіб.

Днями до Києва з візитом прибув генсек НАТО Столтенберг.