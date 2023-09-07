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ПОЛІТИКА

НАТО не бачить ознак навмисного нападу росії на Румунію

07 вересня 2023, 11:59
НАТО не бачить ознак навмисного нападу росії на Румунію
Фото: 5 канал
В ніч на 4 вересня російські окупанти вкотре атакували дронами-камікадзе портову інфраструктуру в Одеській області.

НАТО не бачить жодних ознак того, що уламки безпілотника, знайдені на румунській території, були спричинені навмисною атакою москви проти Румунії.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, виступаючи перед європарламентарями, повідомляє Reuters.

"У нас немає жодної інформації, яка б вказувала на навмисну атаку з боку росії, і ми чекаємо на результати розслідування, що триває", – заявив Столтенберг.

У НАТО раніше заявили, що Румунія поінформувала членів НАТО про інцидент на засіданні Північноатлантичної ради 6 вересня, і члени Альянсу "висловили рішучу солідарність з Румунією".

"Ми продовжуємо пильно стежити за ситуацією і тримаємо зв’язок з нашим союзником Румунією", – прокоментували у НАТО.

В ніч на 4 вересня російські окупанти вкотре атакували дронами-камікадзе портову інфраструктуру в Одеській області.

Після того Міністерстві закордонних справ України повідомило, що уламки російського "Шахеда" впали на території Румунію, яка є членом НАТО. Проте румунські МЗС та Міноборони спростовували цю інформацію.

Вчора 6 вересня міністр оборони Румунії Ангел Тілвар все ж визнав, що уламки російського безпілотника впали на румунську територію поблизу кордону з Україною.

НАТОРумуніядрониСтолтенбергвійна в Україні

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