Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

НАТО не бачить ризиків через падіння російського дрона в Румунії

14 грудня 2023, 18:45
НАТО не бачить ризиків через падіння російського дрона в Румунії
Фото: з вільного доступу
В Північноатлантичному Альянсі вважають, що падіння російського дрона в Румунії, на території держави-член НАТО, сьогодні вночі не було навмисним.

Про це виконувач обов’язків речника НАТО Ділан Вайт написа в соцмережі X (Twitter).  

"Ми рішуче засуджуємо російські атаки на цивільну інфраструктуру в Україні і вздовж Дунаю", - йдеться в дописі. 

За словами Вайта, НАТО не має інформації, яка б вказувала на будь-які навмисні атаки росії проти членів Альянсу. 

"Ми продовжуємо стежити за ситуацією і залишаємось у тісному контакті з румунською владою", -  додав він. 

Нагадаємо, що сьогодні російський "Шахед" впав на території Румунії і в МЗС чекають пояснень від посла рф.

 

НАТОРумуніяросійський дрон

Останні матеріали

Шпигунська епопея в Норвегії. Як
Політика
Шпигунська епопея в Норвегії. Як "бразильський науковець" зізнався, що він розвідник ГРУ з росії – Verdens Gang
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 22:09
Визначальний момент для майбутнього не лише України, але насамперед для США. Якщо путін переможе, ми вчепимося одне одному в горлянку – Фіона Гілл
Політика
Визначальний момент для майбутнього не лише України, але насамперед для США. Якщо путін переможе, ми вчепимося одне одному в горлянку – Фіона Гілл
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 16:37
Війна чи мир? Диктатура чи демократія? Майбутнє Європи на кону на саміті ЄС – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Війна чи мир? Диктатура чи демократія? Майбутнє Європи на кону на саміті ЄС – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 12:40
Зеленський у Вашингтоні. Як американські посадовці та експерти оцінюють результати візиту
Політика
Зеленський у Вашингтоні. Як американські посадовці та експерти оцінюють результати візиту
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 09:11
Відновлення стійкості. Як Київ може посилити свою оборону – War on the Rocks
Cуспільство
Відновлення стійкості. Як Київ може посилити свою оборону – War on the Rocks
Переклад iPress – 13 грудня 2023, 16:47
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл. Частина ІІ та ІІІ
Cуспільство
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл. Частина ІІ та ІІІ
Переклад iPress – 13 грудня 2023, 12:50
Американська підтримка України. Робити добре, зробивши правильно – Тімоті Снайдер та Дара Массіко
Політика
Американська підтримка України. Робити добре, зробивши правильно – Тімоті Снайдер та Дара Массіко
Переклад iPress – 12 грудня 2023, 23:40
Місія неможлива: Зеленський у Вашингтоні. Чи вдасться Україні змусити Захід виконувати свої зобов'язання та обіцянки?
Політика
Місія неможлива: Зеленський у Вашингтоні. Чи вдасться Україні змусити Захід виконувати свої зобов'язання та обіцянки?
Переклад iPress – 12 грудня 2023, 16:59
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється