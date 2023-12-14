НАТО не бачить ризиків через падіння російського дрона в Румунії

В Північноатлантичному Альянсі вважають, що падіння російського дрона в Румунії, на території держави-член НАТО, сьогодні вночі не було навмисним.

Про це виконувач обов’язків речника НАТО Ділан Вайт написа в соцмережі X (Twitter).

"Ми рішуче засуджуємо російські атаки на цивільну інфраструктуру в Україні і вздовж Дунаю", - йдеться в дописі.

За словами Вайта, НАТО не має інформації, яка б вказувала на будь-які навмисні атаки росії проти членів Альянсу.

"Ми продовжуємо стежити за ситуацією і залишаємось у тісному контакті з румунською владою", - додав він.

Нагадаємо, що сьогодні російський "Шахед" впав на території Румунії і в МЗС чекають пояснень від посла рф.