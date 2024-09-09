НАТО не має інформації, що російський дрон розбився в Латвії навмисно
Північноатлантичний альянс немає інформації щодо падіння російського БпЛП на території Латвії і чи було воно навмисним.
Про це заявила речниця Альянсу Фара Дахлалла у коментарі агентству Інтерфакс-Україна.
Вона додала, що з моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну 2022 року фрагменти російських безпілотників і ракети неодноразово знаходили на території союзників.
"Хоча у нас немає інформації, що свідчить про навмисний напад росії на союзників, ці дії є безвідповідальними й потенційно небезпечними", – сказала речниця.
Дахлалла нагадала, що у відповідь на війну рф Альянс значно збільшив свою присутність на східному фланзі, зокрема в Румунії і Латвії.
Нагадаємо, що днями у Латвії впав російський військовий безпілотник.