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НАТО не має інформації, що російський дрон розбився в Латвії навмисно

09 вересня 2024, 14:29
НАТО не має інформації, що російський дрон розбився в Латвії навмисно
Фото: zn.ua
Але в альянсі заявили, що такі дії небезпечні й безвідповідальні.

Північноатлантичний альянс немає інформації щодо падіння російського БпЛП на території Латвії і чи було воно навмисним.

Про це заявила речниця Альянсу Фара Дахлалла у коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

Вона додала, що з моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну 2022 року фрагменти російських безпілотників і ракети неодноразово знаходили на території союзників. 

"Хоча у нас немає інформації, що свідчить про навмисний напад росії на союзників, ці дії є безвідповідальними й потенційно небезпечними", – сказала речниця.

Дахлалла нагадала, що у відповідь на війну рф Альянс значно збільшив свою присутність на східному фланзі, зокрема в Румунії і Латвії.

Нагадаємо, що днями у Латвії впав російський військовий безпілотник.

 

НАТОЛатвіяДрон

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