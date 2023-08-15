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НАТО не виключає членство України в обмін на частину територій

15 серпня 2023, 19:36
НАТО не виключає членство України в обмін на частину територій
Фото: Associated Press/East News
Україна може стати членом НАТО, якщо погодиться поступитися частиною територій на користь росії.

Таку заяву зробив начальник штабу генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен. 

Про це пише норвезьке видання Verdens Gang.

"Я думаю, що рішення може полягати в тому, щоб Україна відмовилася від території і натомість отримала членство в НАТО. Важливо, щоб ми обговорили, як пройти через це", – заявив Йенссен.

Він додав, що  генсек НАТО Єнса Столтенберга вже казав, що Україна має сама вирішувати, коли і на яких умовах вона хоче вести переговори. 

На запитання норвжеськох газети, чи вважає НАТО, що Україна має поступитися територією для досягнення миру з росією та майбутнього членства в Альянсі, Єнссен відповів, що обговорення можливого статусу після війни вже йде і що питання про поступку території росії піднімають інші. 

"Я не говорю, що так має бути. Але це може бути можливим рішенням", – сказав начальник штабу генерального секретаря НАТО.

Нагадаємо, що в НАТО розповіли чи бачать для себе загрози з боку "вагнерівців" у білорусі.
НАТОРосіявійнаУкраїна

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