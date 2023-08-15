НАТО не виключає членство України в обмін на частину територій
Таку заяву зробив начальник штабу генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен.
Про це пише норвезьке видання Verdens Gang.
"Я думаю, що рішення може полягати в тому, щоб Україна відмовилася від території і натомість отримала членство в НАТО. Важливо, щоб ми обговорили, як пройти через це", – заявив Йенссен.
Він додав, що генсек НАТО Єнса Столтенберга вже казав, що Україна має сама вирішувати, коли і на яких умовах вона хоче вести переговори.
На запитання норвжеськох газети, чи вважає НАТО, що Україна має поступитися територією для досягнення миру з росією та майбутнього членства в Альянсі, Єнссен відповів, що обговорення можливого статусу після війни вже йде і що питання про поступку території росії піднімають інші.
"Я не говорю, що так має бути. Але це може бути можливим рішенням", – сказав начальник штабу генерального секретаря НАТО.Нагадаємо, що в НАТО розповіли чи бачать для себе загрози з боку "вагнерівців" у білорусі.