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У НАТО розповіли чи бачать для себе загрози з боку "вагнерівців" у білорусі

08 серпня 2023, 19:17
У НАТО розповіли чи бачать для себе загрози з боку
джерело novynarnia
Альянс значно посилив свою оборонну присутність у східній частині НАТО.

НАТО уважно стежить за всією військовою діяльністю в білорусі. Однак прямої чи опосередкованої загрози з боку бойовиків російської ПВК "Вагнер" для країн Альянсу поки що немає.

Про це заявила речниця НАТО Оана Лонгеску у коментарі виданню PAP.

"Ми не бачимо жодної прямої чи опосередкованої військової загрози з боку найманців "Вагнера" для наших союзників, але ми залишаємося пильними", – сказала Лунгеску.

За словами речниці, Альянс значно посилив свою оборонну присутність у східній частині НАТО у відповідь на агресію росії, і "продовжує робити все необхідне для стримування будь-якої загрози і захисту кожного сантиметра території Альянсу".

"Як заявили лідери НАТО на Вільнюському саміті в липні, ми закликаємо всі країни не надавати жодної допомоги незаконній війні росії проти України і засуджуємо всіх тих, хто активно сприяє російській війні", – сказала вона.

Речниця НАТО також додала, що білорусь продовжує надавати свою територію та інфраструктуру для російських військ, які воюють проти України, і підтримування російської агресії.

Раніше речниця НАТО Оана Лонгеску, яка найдовше обіймала цю посаду в історії Альянсу, оголосила, що йде у відставку цього літа.

Нагадаємо, що Литва збільшує сили на кордоні з білоруссю на тлі загрози з боку "вагнерівців".

Білорусьвійна в Україніросія окупантивагнерівці

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