НАТО перебирає на себе координацію військової допомоги Києву від США – Reuters

Ідеться про початок роботи нового Центру допомоги НАТО для України у сфері безпеки та навчання (NSATU).

Північноатлантичний Альянс після кількамісячної затримки перебрав на себе координацію західної військової допомоги Україні від Сполучених Штатів, як і планувалося.

Про це агентству Reuters повідомило неназване джерело.

Ідеться про початок роботи нового Центру допомоги НАТО для України у сфері безпеки та навчання (NSATU), про створення якого лідери Альянсу домовились на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року.

Центр, розташований на американській військовій базі в німецькому місті Вісбаден, "повністю функціонує", заявив Reuters неназваний співрозмовник.

Загальна чисельність NSATU має становити близько 700 військовослужбовців, до них входять і військовослужбовці, розміщені у військовій штаб-квартирі НАТО SHAPE в Бельгії і в логістичних центрах в Польщі і Румунії.

NSATU, покликаний зокрема координувати навчання та постачання зброї Україні, надає НАТО більшу роль у допомозі Києву проти російського вторгнення.

Співрозмовники Reuters у дипломатичних колах, однак, визнають, що передання повноважень НАТО може мати обмежений ефект, зважаючи на те, що США за Дональда Трампа все ще можуть скоротити свою підтримку Україні.

Нагадаємо, НАТО планує встановити нові конкретні цілі щодо того, скільки танків, літаків та інших систем озброєння необхідно зробити країнам-членам. Це може вимагати збільшення оборонних витрат альянсу з 2% до 3% від валового внутрішнього продукту.