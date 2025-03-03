НАТО підвищить видатки на оборону – генсек
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив, що більшість європейських країн підвищать видатки на оборону.
Про це Рютте заявив за результатами саміту лідерів у Лондоні, цитує телеканал BBC.
Генсек назвав таке збільшення витрат "дуже хорошою новиною" та вкотре наголосив на необхідності "більш справедливого балансу" зі США.
Зустріч в Лондон генсек НАТО охарактеризував як "дійсно позитивні".
Про гарантії безпеки для України Рютте сказав, що спочатку треба переконатися, що є мирна угода, перш ніж починати дискусії про те, як її гарантувати.
Вчора, 2 березня, в Лондоні розпочався саміт європейських лідерів.