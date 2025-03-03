Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

НАТО підвищить видатки на оборону – генсек

03 березня 2025, 10:11
НАТО підвищить видатки на оборону – генсек
Про це він заявив після саміту європейських лідерів.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив, що більшість європейських країн підвищать видатки на оборону. 

Про це Рютте заявив за результатами саміту лідерів у Лондоні, цитує телеканал BBC.

Генсек назвав таке збільшення витрат "дуже хорошою новиною" та вкотре наголосив на необхідності "більш справедливого балансу" зі США. 

Зустріч в Лондон генсек НАТО охарактеризував як "дійсно позитивні".

Про гарантії безпеки для України Рютте сказав, що спочатку треба переконатися, що є мирна угода, перш ніж починати дискусії про те, як її гарантувати.

Вчора, 2 березня, в Лондоні розпочався саміт європейських лідерів.

 

НАТОвидатки

Останні матеріали

Війна, яку обирає Трамп. Це був не Трамп проти Зеленського, а американці проти глузду – Тімоті Снайдер
Політика
Війна, яку обирає Трамп. Це був не Трамп проти Зеленського, а американці проти глузду – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 03 березня 2025, 09:24
Просто подякуйте й заткнитеся. Трамп сказав це сьогодні Україні, а завтра планував сказати це Європі – Філліпс О’Брайен
Політика
Просто подякуйте й заткнитеся. Трамп сказав це сьогодні Україні, а завтра планував сказати це Європі – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 03 березня 2025, 07:49
Професійна військова некомпетентність. Її геополітичні наслідки. Частина 3 – Том Купер
Політика
Професійна військова некомпетентність. Її геополітичні наслідки. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 28 лютого 2025, 16:37
Кремль у Вашингтоні. Як посланець путіна заманює США в угоду з Україною – Bloomberg
Політика
Кремль у Вашингтоні. Як посланець путіна заманює США в угоду з Україною – Bloomberg
Переклад iPress – 28 лютого 2025, 11:39
Ще один провал? Безперспективне майбутнє тристоронньої співпраці Японія-Південна Корея-США – Chatham House
Політика
Ще один провал? Безперспективне майбутнє тристоронньої співпраці Японія-Південна Корея-США – Chatham House
Переклад iPress – 27 лютого 2025, 15:00
Тривожне питання в центрі драми Трампа-Зеленського. Хто керує Америкою – дурень чи мафіозі? – Томас Фрідман
Політика
Тривожне питання в центрі драми Трампа-Зеленського. Хто керує Америкою – дурень чи мафіозі? – Томас Фрідман
Переклад iPress – 27 лютого 2025, 12:44
Три роки тотальної війни в Україні. Сага про американську зраду – Ендрю Таннер
Політика
Три роки тотальної війни в Україні. Сага про американську зраду – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 27 лютого 2025, 07:46
Настала черга російських активів? ЄС розглядає секретну зброю на €200 млрд – Politico
Політика
Настала черга російських активів? ЄС розглядає секретну зброю на €200 млрд – Politico
Переклад iPress – 26 лютого 2025, 16:23
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється