НАТО підвищить видатки на оборону – генсек

Про це він заявив після саміту європейських лідерів.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив, що більшість європейських країн підвищать видатки на оборону.

Про це Рютте заявив за результатами саміту лідерів у Лондоні, цитує телеканал BBC.

Генсек назвав таке збільшення витрат "дуже хорошою новиною" та вкотре наголосив на необхідності "більш справедливого балансу" зі США.

Зустріч в Лондон генсек НАТО охарактеризував як "дійсно позитивні".

Про гарантії безпеки для України Рютте сказав, що спочатку треба переконатися, що є мирна угода, перш ніж починати дискусії про те, як її гарантувати.

Вчора, 2 березня, в Лондоні розпочався саміт європейських лідерів.