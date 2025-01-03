НАТО планує перенаправляти дані через космос

Проєкт знаходиться на початковій стадії і обійдеться в 2 мільйони доларів.

Північноатланти́чний альянс працює над перенаправленням даних через космос, побоюючись, що росія може перерізати підводні інтернет-кабелі.

Про це пише новийнний вебсайт Business Insider.

Велика мережа підводних кабелів десятиліттями була в основі інтернету, а самі кабелі майже не охоронялися.

Наразі мережа виглядає все більш вразливою, які підкреслили нещодавні випадки з обривами кабелів у Балтійському морі, з якими повʼязують саме кремль.

"Ці інциденти спричинили гонку за захист інфраструктури, безпекою якої, на думку багатьох аналітиків, нехтують. На передньому краї знаходиться проєкт, що фінансується НАТО: Гібридна космічна/підводна архітектура забезпечення інформаційної безпеки телекомунікацій (HEIST)", – пише видання.

На початку тестовий проєкт обійдеться у приблизно 2 мільйони доларів.

Так, 400 тисяч доларів надійдуть від НАТО. Проект розробляється науковцями разом з компаніями супутникового широкосмугового зв'язку Viasat і SpaceX.

Якщо ж випробування завершаться успішно, то країни і компанії зможуть придбати мережу для фінансування набагато ширшого розгортання.

Головна ідея проєкту у використанні супутників для передачі даних і він має зробити Захід менш залежним від підводних кабелів.

"Наша кінцева мета – переосмислити основу інтернету. Замість того, щоб вимагати, щоб усі наші дані проходили через підводні кабелі (від яких залежить 95% інтернету), ми хотіли б створити екосистему альтернативних варіантів", – заявив професор інженерії в Корнельському університеті, який працює над проектом HEIST Грегорі Фалько.

Крім того, НАТО посилить присутність у Балтійському морі після пошкодження кабелів.