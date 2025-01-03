Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

НАТО планує перенаправляти дані через космос

03 січня 2025, 10:27
НАТО планує перенаправляти дані через космос
Фото: Thomas Pesquet
Проєкт знаходиться на початковій стадії і обійдеться в 2 мільйони доларів.

Північноатланти́чний альянс працює над перенаправленням даних через космос, побоюючись, що росія може перерізати підводні інтернет-кабелі. 

Про це пише новийнний вебсайт Business Insider.

Велика мережа підводних кабелів десятиліттями була в основі інтернету, а самі кабелі майже не охоронялися. 

Наразі мережа виглядає все більш вразливою, які підкреслили нещодавні випадки з обривами кабелів у Балтійському морі, з якими повʼязують саме кремль. 

"Ці інциденти спричинили гонку за захист інфраструктури, безпекою якої, на думку багатьох аналітиків, нехтують. На передньому краї знаходиться проєкт, що фінансується НАТО: Гібридна космічна/підводна архітектура забезпечення інформаційної безпеки телекомунікацій (HEIST)", – пише видання. 

На початку тестовий проєкт обійдеться у приблизно 2 мільйони доларів. 

Так, 400 тисяч доларів надійдуть від НАТО. Проект  розробляється науковцями разом з компаніями супутникового широкосмугового зв'язку Viasat і SpaceX. 

Якщо ж випробування завершаться успішно, то країни і компанії зможуть придбати мережу для фінансування набагато ширшого розгортання.

Головна ідея проєкту у використанні супутників для передачі даних і він має зробити Захід менш залежним від підводних кабелів.

"Наша кінцева мета – переосмислити основу інтернету. Замість того, щоб вимагати, щоб усі наші дані проходили через підводні кабелі (від яких залежить 95% інтернету), ми хотіли б створити екосистему альтернативних варіантів", – заявив професор інженерії в Корнельському університеті, який працює над проектом HEIST  Грегорі Фалько.

Крім того, НАТО посилить присутність у Балтійському морі після пошкодження кабелів.

 

НАТОкосмосдані

Останні матеріали

Технології
"Трембіта": незабаром в дії. Навіщо Україні аналог ракети часів Другої світової війни – Девід Екс
Переклад iPress – 03 січня 2025, 16:20
Прояснити мислення. Шляхи до перемоги Трампа в Україні – Стівен Бланк
Політика
Прояснити мислення. Шляхи до перемоги Трампа в Україні – Стівен Бланк
Переклад iPress – 03 січня 2025, 12:38
Імперське мислення росії. Як припинити війну в Україні – Ендрю Міхта
Політика
Імперське мислення росії. Як припинити війну в Україні – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 02 січня 2025, 23:37
Агент хаосу. кремлівські інсайдери розкрили, як Трамп таємно допомагає путіну – Джулія Девіс
Політика
Агент хаосу. кремлівські інсайдери розкрили, як Трамп таємно допомагає путіну – Джулія Девіс
Переклад iPress – 02 січня 2025, 10:22
росіяни продовжують
Політика
росіяни продовжують "м'ясні штурми" на Курщині та Донеччині. Сирський продовжує "латати" оборону – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 січня 2025, 08:19
Фінляндизація: давайте ще. Диверсійні операції росії наштовхнулися на першу реальну перешкоду – Едвард Лукас
Політика
Фінляндизація: давайте ще. Диверсійні операції росії наштовхнулися на першу реальну перешкоду – Едвард Лукас
Переклад iPress – 31 грудня 2024, 11:37
25 років правління путіна. Як колишній агент КДБ перевернув росію з ніг на голову – The Times
Політика
25 років правління путіна. Як колишній агент КДБ перевернув росію з ніг на голову – The Times
Переклад iPress – 31 грудня 2024, 08:22
Що чекає на США у 2025 році. Химерна нова норма від Дональда Трампа – The New Yorker
Політика
Що чекає на США у 2025 році. Химерна нова норма від Дональда Трампа – The New Yorker
Переклад iPress – 30 грудня 2024, 16:20
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється