НАТО планує побудувати в Європі п'ять об'єктів для зберігання американської військової техніки

НАТО планує побудувати в Європі низку нових військових об'єктів, на яких буде зберігатися американська техніка.

"Загалом подібних об'єктів для зберігання американського озброєння буде п'ять - один в Польщі, два в Німеччині, по одному в Бельгії і Нідерландах. Вони потрібні для можливості швидкого розгортання військ США в Європі", - заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє LB.ua.

У Польщі базу побудують в місті Повідз.

На цьому об'єкті планують зберігати американські броньовані машини, озброєння і боєприпаси. Будівництво почнеться влітку і триватиме близько двох років. Вартість польського проекту - 260 млн доларів.

Об'єкт, за словами Столтенберга, потрібен "для зміцнення присутності США, яке розширилося в Польщі".

Генсек також уточнив, що НАТО має намір реалізувати до 2021 року 250 проектів з метою модернізації транспортної інфраструктури в Європі. Це, за його словами, дозволить швидше перекидати військову техніку.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що особисто просив міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова звільнити українські кораблі і моряків, захоплених в полон у Керченській протоці.