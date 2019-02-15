Столтенберг особисто просив Лаврова відпустити укранських моряків і кораблі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що особисто просив міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова звільнити українські кораблі і моряків, захоплених в полон у Керченській протоці.

Про це Столтенберг сказав сьогодні після зустрічі з російським міністром на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки.

"Ми обговорили Україну, і я висловив позицію НАТО, яка добре відома: ми не сприймаємо нелегальну анексію Криму, закликаємо Росію припинити дестабілізовувати Донбас на сході України. І я також сказав, що ми закликаємо Росію звільнити моряків і кораблі, які вони не так давно захопили в Керченській протоці", - цитує Столтенберга "Інтерфакс-Україна".

Генсек НАТО розцінює цю ситуацію як "дуже важку, особливо для людей в Україні".

"У той же час ми повинні продовжувати обговорювати з Росією всі питання, не тільки українське. Росія - наш сусід і порушує суверенітет і територіальну цілісність сусідів, зокрема, України", - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко провів у п’ятницю в Мюнхені зустріч з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.