Столтенберг особисто просив Лаврова відпустити укранських моряків і кораблі
Про це Столтенберг сказав сьогодні після зустрічі з російським міністром на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки.
"Ми обговорили Україну, і я висловив позицію НАТО, яка добре відома: ми не сприймаємо нелегальну анексію Криму, закликаємо Росію припинити дестабілізовувати Донбас на сході України. І я також сказав, що ми закликаємо Росію звільнити моряків і кораблі, які вони не так давно захопили в Керченській протоці", - цитує Столтенберга "Інтерфакс-Україна".
Генсек НАТО розцінює цю ситуацію як "дуже важку, особливо для людей в Україні".
"У той же час ми повинні продовжувати обговорювати з Росією всі питання, не тільки українське. Росія - наш сусід і порушує суверенітет і територіальну цілісність сусідів, зокрема, України", - наголосив Столтенберг.
Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко провів у п’ятницю в Мюнхені зустріч з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- ФОТО Оприлюднено паспорти 57 найманців ПВК Вагнера, яких американці ліквідували у Сирії, - ФОТО
- ВІДЕО На виході з суду у Миколаєві чоловік розстріляв подружжя, - ОНОВЛЕНО
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- "Допоможи мільярдеру": Хто отримує найбільші аграрні дотації з бюджету, - ВІДЕО