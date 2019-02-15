Порошенко обговорив зі Столтенбергом співпрацю Україна-НАТО, - ФОТО, ВІДЕО

Президент офіційно поінформував Альянс про закріплення в Конституції курсу на євроатлантичну інтеграцію

Президент України Петро Порошенко провів у п’ятницю в Мюнхені зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Це вже стало доброю традицією, що ми зустрічаємося з Вами на полях конференції", - сказав глава Української держави, повідомляє "Укрінформ"

Президент офіційно поінформував Альянс про закріплення в Конституції курсу на євроатлантичну інтеграцію. Він розповів про ці кроки, які країна робить останнім часом для підвищення своєї національної безпеки та на шляху наближення до трансатлантичних структур.



Фото:UKRINFORM

Того ж дня Порошенко зустрівся з переговорником ЄС по Brexit Мішелем Барьн’є, членом Комітету із закордонних зв’язків Сенату США Джеймсом Рішем, президентом Єгипту аль Сісі.

На суботу заплановано ще низку двосторонніх зустрічей, зокрема, з канцлером ФРН Ангелою Меркель, віце-президентом США Майком Пенсом, спецпредставником США по Україні Куртом Волкером тощо, участь у панельній дискусії East-West Relations.

Нагадаємо, що північноатлантичний альянс має бути готовий до дій у новій реальності, за якої Росія розмістить значні ядерні військові потужності поблизу своїх європейських кордонів.