НАТО має готуватися до Європи з російськими ракетами, – генсек

НАТО залишає для Росії "вікно" у 6 місяців для відновлення дії Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, здатних нести ядерний заряд

Північноатлантичний альянс має бути готовий до дій у новій реальності, за якої Росія розмістить значні ядерні військові потужності поблизу своїх європейських кордонів.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у виступі в рамках Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє "Європейська правда".

Генсек наголосив, що НАТО залишає для Росії "вікно" у 6 місяців для відновлення дії Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, здатних нести ядерний заряд.

Водночас, він наголосив, що Альянс має вже зараз, не чекаючи на завершення цього періоду, має готуватися до припинення дії цього договору.

"Хоч ми і хочемо уникнути гонки озброєнь, ми не можемо дозволити собі бути наївними... Ми маємо готуватися до світу без ядерної угоди і з більшою кількістю російських ракет в Європі", - наголосив він.

Генсек зазначив, що Росія 12 років тому, під час відомої промови Путіна в Мюнхені, першою висловила сумнів у потребі збереження ядерної угоди. "Саме тут Путін вперше висловив бажання залишити ДРСМД. Цей договір виконувала тільки одна сторона, і це не додавало нам безпеки", - пояснив він.

Генсек наголосив також на зростанні військової потужності Китаю: "зростання (військової потужності) Китаю – це також виклик".

Додамо, що Північноатлантичний альянс не відмовиться від ядерної зброї, якщо цього не зроблять Росія і КНР.

Нагадаємо, що Вашингтон почав з 2 лютого процес денонсації Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, підписаного між колишнім Радянським Союзом і США 1987 року.

Договір був підписаний лідерами США і СРСР і зобов'язував сторони відмовитись від виробництва, використання і зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисячі кілометрів) та малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

США звинувачують Росію в порушенні договору через розроблену в РФ крилату ракету наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". Вашингтон і НАТО вважають, що ця система підпадає під дію договору, Москва це заперечує.