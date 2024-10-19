НАТО поки офіційно не підтверджує використання військ КНДР в Україні – Рютте

В Альянсі спостерігають за цією ситуацією у тісному контакті з Південною Кореєю.

Північноатлантичний альянс не може офіційно підтвердити факт використання військ Північної Кореї на території України на боці росіян.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час брифінгу у Брюсселі.

За його словами, в Альянсі спостерігають за цією ситуацією у тісному контакті з Південною Кореєю, а також іншими колегами із Тихоокеанського регіону.

"Я зараз хочу сказати, що ми не можемо підтвердити ці повідомлення, зокрема щодо того, що Північна Корея зараз намагається надати таку допомогу росії", – сказав він.