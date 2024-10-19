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НАТО поки офіційно не підтверджує використання військ КНДР в Україні – Рютте

19 жовтня 2024, 12:57
НАТО поки офіційно не підтверджує використання військ КНДР в Україні – Рютте
В Альянсі спостерігають за цією ситуацією у тісному контакті з Південною Кореєю.

Північноатлантичний альянс не може офіційно підтвердити факт використання військ Північної Кореї на території України на боці росіян.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час брифінгу у Брюсселі.

За його словами, в Альянсі спостерігають за цією ситуацією у тісному контакті з Південною Кореєю, а також іншими колегами із Тихоокеанського регіону.
 
"Я зараз хочу сказати, що ми не можемо підтвердити ці повідомлення, зокрема щодо того, що Північна Корея зараз намагається надати таку допомогу росії", – сказав він.
 
Водночас генсек не виключає, що солдати КНДР можуть опинитися на полі бою на боці росії.
 
"Це означатиме, що вони лише підливатимуть масла в вогонь в цьому конфлікті", – додав він.
 
Нагадаємо, раніше стало відомо, що представник Конкресу просить президента США Джо Байдена та НАТО відреагувати на використання росією північнокорейських військових у війні проти України.

 

НАТОКНДРвійна в Україніросія окупанти

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