НАТО поки офіційно не підтверджує використання військ КНДР в Україні – Рютте
19 жовтня 2024, 12:57
В Альянсі спостерігають за цією ситуацією у тісному контакті з Південною Кореєю.
Північноатлантичний альянс не може офіційно підтвердити факт використання військ Північної Кореї на території України на боці росіян.
Про це сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час брифінгу у Брюсселі.
За його словами, в Альянсі спостерігають за цією ситуацією у тісному контакті з Південною Кореєю, а також іншими колегами із Тихоокеанського регіону.
"Я зараз хочу сказати, що ми не можемо підтвердити ці повідомлення, зокрема щодо того, що Північна Корея зараз намагається надати таку допомогу росії", – сказав він.
Водночас генсек не виключає, що солдати КНДР можуть опинитися на полі бою на боці росії.
"Це означатиме, що вони лише підливатимуть масла в вогонь в цьому конфлікті", – додав він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що представник Конкресу просить президента США Джо Байдена та НАТО відреагувати на використання росією північнокорейських військових у війні проти України.