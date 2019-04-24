НАТО пообіцяло посилити підтримку України в рамках трастових фондів

Раніше Порошенко затвердив програму "Україна - НАТО" на 2019 рік

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) посилить підтримку України в рамках трастових фондів.

"НАТО і надалі підтримуватиме Україну на її шляху до євроатлантичної інтеграції, збільшуючи фінансові внески до цільових фондів", - сказав керівник проектів трастового фонду НАТО Фредерік Пежо під час зустрічі з віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе. Про це повідомляє LB.ua.

Також він повідомив, що представники Агентства НАТО щодо забезпечення NSPA планують передати реабілітаційному центру для військовослужбовців на спортивно-навчальній бази Міноборони "Тисовець" спеціальний автобус, обладнаний для транспортування поранених бійців, а також медичне обладнання для військового госпіталю в місті Ірпінь.

Він також додав, що робота трастового фонду з медичної реабілітації військовослужбовців буде продовжена до 2021 року і що будуть виділені кошти на реалізацію низки проектів.

У свою чергу, віце-прем'єр-міністр подякувала НАТО за стійку позицію і підкреслила, що Україна продовжить дотримуватися курсу на євроатлантичну інтеграцію.

Також вона повідомила стороні НАТО про прийняття Президентом Петром Порошенком закону, який визначає завдання і обов'язки державних органів влади в Україні на реалізацію стратегічного курсу в ЄС і НАТО.

Крім того, на зустрічі сторони обговорили організацію візиту до Києва Генерального менеджера Агентства НАТО з підтримки і постачання (NSPA), який планується в травні цього року.

Нагадаємо, що Україна не змінить зовнішньополітичного вектора розвитку на європейську та євроатлантичну інтеграцію, після президентських виборів, запевнив Клімкін.