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НАТО попередило про можливі провокації росії проти Польщі та Балтії

26 червня 2026, 15:02
НАТО попередило про можливі провокації росії проти Польщі та Балтії
Фото: з вільного доступу
Йдеться не про вторгнення, а про ракетні або безпілотні удари по Естонії, Латвії, Литві або Польщі.

росія може готувати військові провокації проти країн Балтії або Польщі через те, що Україна збільшила кількість далекобійних ударів по росії. Альянс НАТО отримав розвідувальні дані про це.

Про це пише The Guardian з посиланням на західні джерела.

Йдеться не про вторгнення, а про ракетні або безпілотні удари по Естонії, Латвії, Литві або Польщі. Мета провокацій – тиснути на союзників України, а також перевірити, як НАТО реагуватиме на загрозу країнам східного флангу.

За оцінкою західних джерел, ризик провокацій зріс після українських ударів по цілях у москві та Санкт-Петербурзі. У кремлі можуть спробувати розширити війну, щоб змусити Захід зменшити підтримку України.

Експерт британського аналітичного центру Chatham House Кір Джайлз заявив, що москва шукатиме будь-яких способів змінити хід війни на свою користь. За його словами, не варто очікувати, що росія "пасивно програватиме".

Нагадаємо, російські безпілотники вже неодноразово залітали в інші країни. Зокрема, в ніч проти 10 вересня 2025 року Польща вперше збила кілька російських дронів, які залетіли під час атаки на Україну, тоді в країні закрили аеропорти, а влада назвала інцидент "актом агресії".

ПольщаНАТОдроникраїни Балтіїросія загроза

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