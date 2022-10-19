НОВИНИГенеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні союзники найближчими днями поставлять Україні сотні станцій активних перешкод для протидії дронам, які запускає рф.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НАТО поставить Україні ППО проти дронів
Фото: 5 канал
Про це він сказав на Берлінському зовнішньополітичному форумі.
"НАТО найближчими днями доставить в Україну системи для боротьби з дронами. Це будуть сотні станцій активних перешкод", - зазначив генсек.
Нагадаємо, Україна у вівторок, 18 жовтня, звернулася до Ізраїлю з проханням розпочати постачання систем ППО для боротьби з іранськими безпілотниками.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
19 10 2022 08:24 МЕДІА
- ВІДЕО "Нова Пошта" запустила сервіс, який дозволить іншій людині забрати вашу посилку
- ФОТО Зірки та хмари в сузір’ї Оріона показав Hubble
- ФОТО Як захиститися від ворожої атаки, якщо у небі з’явився дрон-камікадзе
- Найкошмарніший варіант COVID, який долає імунітет, вже тут. Однак є і хороша новина - The Daily Beast
- Японія допоможе відновити енергетичну інфраструктуру України
СТАТТІ