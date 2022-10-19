НАТО поставить Україні ППО проти дронів

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні союзники найближчими днями поставлять Україні сотні станцій активних перешкод для протидії дронам, які запускає рф.

Фото: 5 канал

Про це він сказав на Берлінському зовнішньополітичному форумі. "НАТО найближчими днями доставить в Україну системи для боротьби з дронами. Це будуть сотні станцій активних перешкод", - зазначив генсек. Нагадаємо, Україна у вівторок, 18 жовтня, звернулася до Ізраїлю з проханням розпочати постачання систем ППО для боротьби з іранськими безпілотниками.

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