НОВИНИУкраїна звернеться до Ізраїлю з проханням розпочати постачання систем ППО для боротьби з іранськими безпілотниками.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна просить в Ізраїлю ППО для боротьби з іранськими дронами
Фото: з вільних джерел
Про це брифінгу глава МЗС Дмитро Кулеба.
"Сьогодні Україна надішле офіційну ноту уряду Ізраїлю з проханням невідкладно надати Україні системи ППО та розпочати якісну співпрацю щодо отримання Україною відповідних технологій", - зазначив він.
За словами Кулеби, він також уже звернувся до країн Євросоюзу та США з відповідним проханням щодо систем ППО.
Раніше повідомлялось, що Молдова має намір придбати системи ППО.
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19 10 2022 08:06 МЕДІА
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