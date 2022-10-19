Україна просить в Ізраїлю ППО для боротьби з іранськими дронами

Україна звернеться до Ізраїлю з проханням розпочати постачання систем ППО для боротьби з іранськими безпілотниками.

Фото: з вільних джерел

Про це брифінгу глава МЗС Дмитро Кулеба. "Сьогодні Україна надішле офіційну ноту уряду Ізраїлю з проханням невідкладно надати Україні системи ППО та розпочати якісну співпрацю щодо отримання Україною відповідних технологій", - зазначив він. За словами Кулеби, він також уже звернувся до країн Євросоюзу та США з відповідним проханням щодо систем ППО. Раніше повідомлялось, що Молдова має намір придбати системи ППО.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію