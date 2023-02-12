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ПОЛІТИКА

НАТО продовжить термін повноважень Столтенберга – Reuters

12 лютого 2023, 11:49
НАТО продовжить термін повноважень Столтенберга – Reuters
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Таким чином, в організації хочуть забезпечити стабільність альянсу під час війни в Україні.

НАТО має намір продовжити термін повноважень генерального секретаря Йенса Столтенберга до квітня 2024 року.

Про це повідомляє Reuters.

Неназвані дипломатичні джерела повідомили, що цей крок спрямований на забезпечення стабільності військового альянсу під час війни, що триває в Україні.

Очікується, що офіційне рішення буде прийнято найближчими тижнями, оскільки існує неофіційна домовленість між 30 державами-членами щодо того, що Столтенберг має залишатися на своїй посаді після закінчення терміну повноважень 30 вересня 2023 року.

Зазначається, що продовження терміну його повноважень також дасть йому можливість головувати на 75-му ювілейному саміті організації у Вашингтоні в квітні 2024 року, а також потенційно стати президентом Світового банку, коли Девід Малпасс піде у відставку приблизно в той же час.

Рішення про те, хто займе посаду Столтенберга після закінчення терміну повноважень, ще не прийнято, але серед провідних кандидатів на цю посаду є прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес і міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.

Раніше повідомлялось, що Єнс Столтенберг назвав загальну суму близько $120 млрд. наданої допомоги Україні від НАТО.

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