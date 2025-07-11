НАТО профінансує американську зброю для України – Трамп

Він також анонсував на понеділок "важливу заяву" щодо росії.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що досяг домовленості з НАТО щодо поставок американської зброї Україні через Альянс.

Про це передає телеканал CNN.

Глава Білого дому сказав, що фінансування цих поставок повністю забезпечить НАТО.

"Ми відправляємо зброю до НАТО, і НАТО фінансує це постачання на сто відсотків", - заявив він.

Також Трамп пообіцяв, що Patriot буде передано до НАТО, а вже альянс здійснить їх подальший розподіл і анонсував на понеділок "важливу заяву" щодо росії, не розкриваючи додаткових деталей.

"Я розчарований росією... у понеділок зроблю важливу заяву щодо росії", - додав президент.

Він додав, що від розвитку подій протягом наступних кількох тижнів залежатимуть його наступні кроки.

Раніше Трамп підтвердив розгляд передачі Україні Patriot.