Трамп підтвердив розгляд передачі Україні Patriot

Однак, за його словами, ці системи ППО дуже рідкісні та дуже дорогі.

Американський президент Дональд Трамп підтвердив, що разом зі командою розглядає можливість передачі Києву додаткової системи протиракетної оборони Patriot.

Про це він сказав журналістам під час зустрічі в Білому домі з африканськими лідерами.

"Вони хотіли б цього, я знаю, що вони зробили запит. Тож ми маємо розглянути це", - заявив Трамп.

Він додав, що ці системи протиповітряної оборони дуже рідкісні та дуже дорогі.

"Шкода, що ми повинні витрачати стільки грошей на війну, якої ніколи б не було, якби я був президентом", - додав Трамп.

Він зазначив, що українці зазнають потужних ракетних і повітряних ударів і США розглядають це.

Днями ми писали, що Трамп пообіцяв негайно відправити Україні ракети-перехоплювачі Patriot.