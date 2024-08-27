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НАТО прокоментувало ситуацію з російським безпілотником на території Польщі

27 серпня 2024, 12:12
НАТО прокоментувало ситуацію з російським безпілотником на території Польщі
Фото: УНН
За словами речниці НАТО, дії росії є безвідповідальними та небезпечними.

На території членів НАТО за час повномасштабної війни вже не раз знаходили уламки ракет і дронів, якими росія атакує Україну. Такі дії рф є "потенційно небезпечними".

Про це заявила речниця НАТО Фара Дахлалла, повідомляє RMF24. 

Речниця наголосила, що якщо у НАТО немає інформації, яка вказує на те, що це був прямий напад росії на її союзників, то дії рф "є безвідповідальними та потенційно небезпечними".
 
Нагадаємо, у понеділок вранці, 26 серпня, 15 областей України зазнали масованого ракетного обстрілу з боку росії. Серед атакованих областей були також регіони вздовж кордону з Польщею.
НАТОвійна в Україніросія окупанти

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