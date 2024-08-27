НАТО прокоментувало ситуацію з російським безпілотником на території Польщі

За словами речниці НАТО, дії росії є безвідповідальними та небезпечними.

На території членів НАТО за час повномасштабної війни вже не раз знаходили уламки ракет і дронів, якими росія атакує Україну. Такі дії рф є "потенційно небезпечними".

Про це заявила речниця НАТО Фара Дахлалла, повідомляє RMF24.

Речниця наголосила, що якщо у НАТО немає інформації, яка вказує на те, що це був прямий напад росії на її союзників, то дії рф "є безвідповідальними та потенційно небезпечними".

Нагадаємо, у понеділок вранці, 26 серпня, 15 областей України зазнали масованого ракетного обстрілу з боку росії. Серед атакованих областей були також регіони вздовж кордону з Польщею.