НАТО пропонує посилити мобілізацію в Україні

В Альянсі вважають, що Україні потрібна мобілізація, щоб замінити загиблих і поранених.

Про це заявив голова Військового комітету Альянсу Роб Бауер, який вперше прибув до Києва, передає Європейська правда.

"Україні потрібні не лише гранати, для перемоги, а потрібні люди. А це означає мобілізацію", - сказав Бауер.

Голова Військового комітету НАТО додав, що для подальшого ведення війни Україні потрібні не тільки зброя, але й люди.

"Я розумію, як непросто переконати людей у ліберальній демократії. Але я бачу, що це змінюється", - підсумував він.

Минулого року Роб Бауер заявляв, що Україна змінила характер війни і рухається до перемоги.