НАТО пропонує посилити мобілізацію в Україні
Про це заявив голова Військового комітету Альянсу Роб Бауер, який вперше прибув до Києва, передає Європейська правда.
"Україні потрібні не лише гранати, для перемоги, а потрібні люди. А це означає мобілізацію", - сказав Бауер.
Голова Військового комітету НАТО додав, що для подальшого ведення війни Україні потрібні не тільки зброя, але й люди.
"Я розумію, як непросто переконати людей у ліберальній демократії. Але я бачу, що це змінюється", - підсумував він.
Минулого року Роб Бауер заявляв, що Україна змінила характер війни і рухається до перемоги.