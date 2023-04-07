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ПОЛІТИКА

НАТО проведе у Таллінні найбільші у світі навчання з кібербезпеки

07 квітня 2023, 17:02
НАТО проведе у Таллінні найбільші у світі навчання з кібербезпеки
Фото: Steppe
На Locked Shields 2023 учасники розв'язуватимуть реальні завдання у сфері кібербезпеки.

Центр НАТО зі співробітництва у сфері кібербезпеки з 18 до 21 квітня проведе в Таллінні тренінги з кіберзахисту Locked Shields 2023 - у найбільших у світі кібернавчаннях візьмуть участь приблизно 3 тисячі осіб.

Про це пише ERR.

На Locked Shields 2023 учасники розв'язуватимуть реальні завдання у сфері кібербезпеки: зокрема, протистоятимуть атакам на електромережі, підвищуватимуть спроможності мереж до захисту та ухвалюватимуть тактичні й стратегічні рішення в критичній ситуації.

"Жодні інші навчання з кіберзахисту не можуть запропонувати такий конкретний і детальний досвід, як Locked Shields. 24 команди з усього світу повинні будуть підтримувати життя в критично важливій інфраструктурі та ІТ-системах", - розповів директор Центру НАТО зі співробітництва у сфері кібербезпеки Март Ноорма.

Він додав, що 500 організаторів готували та доопрацьовували навчання протягом семи місяців і створили понад 5500 відповідних віртуальних систем. 

Цього року в навчаннях, що відбуваються з 2010 року, візьмуть участь групи із 38 країн.

Центр НАТО зі співробітництва у сфері кібербезпеки є підрозділом НАТО зі штаб-квартирою в Таллінні, який займається проблемами кібербезпеки країн Північноатлантичного альянсу.

Раніше повідомлялось, що США, Південна Корея та Японія висловили стурбованість зловмисною кібердіяльністю КНДР.

НАТОнавчанняТалліннкібербезпека

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