Навчання Steadfast Defender пройде задля відпрацювання відбиття російської агресії проти одного з членів НАТО.

Участь у них візьмуть 32 країни, серед яких буде й Швеція.

Про це повідомила газета The Financial Times.

Весною наступного року в навчаннях Steadfast Defender візьмуть участь близько 40 тисяч військовослужбовців і більше 50 кораблів, також планується до 700 вильотів літаків.

Головна мета навчань - відпрацювання відбиття російської агресії проти одного з членів НАТО.

Крім того, військові навчатимуться протидії терористичним загрозам за межами своїх безпосередніх кордонів.

"Steadfast Defender будуть проводитись в рамках швидкого переходу НАТО від реагування на кризи іншої стратегії, спричиненої вторгненням в Україну… Навчання є новими з погляду технічних можливостей: вони використовують реальні географічні дані для створення більш реалістичних сценаріїв для військ", - пише газета.

Маневри пройдуть на території Німеччини, Польщі і країн Балтії.